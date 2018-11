„Loch“-Rechtsstreit geht weiter

Im Rechtsstreit um das „Loch“ und eine weitere Kunstinstallation in der Kunsthalle hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gestern noch kein Urteil gefällt. Nach mehr als zweistündiger Verhandlung, in der die Anwälte der Künstlerin Nathalie Braun Barends und der Stadt ihre jeweiligen Positionen darlegten, teilte der Zivilsenat nur mit, dass er noch Zeit zur Beratung braucht.

Parallel zu dem Mannheimer Verfahren aufgerufen war ein Fall aus Berlin. Dort wurde ein Kunstwerk vom Eigentümer des Grundstücks umgestaltet – das Berliner Kammergericht hat dies dem Eigentümer zugestanden. In Mannheim ließ die Stadt im Zuge von Sanierung und Umbau der Kunsthalle beide Werke, das „HHole“ genannte Loch im Athenetrakt und die Lichtinstallation „PHaradise“ im Billingbau, völlig entfernen.

Nach Ansicht der obersten Zivilrichter berührt das die bisher nicht durch ein Grundsatzurteil entschiedene Frage, ob das Recht des Eigentümers eines Gebäudes immer höher zu gewichten ist als das Urheberrecht. Es bewahrt den Künstler vor Entstellung seines Werks – ob es auch vor kompletter Vernichtung schützt, war bisher offen.

Verjährung offen

Dies müsse genau rechtlich abgewogen werden, so der Senat. Ob dies die Berufungsinstanz jeweils ausreichend gemacht hat oder ob sie etwa ein Gutachten eines Sachverständigen hätte hinzuziehen müssen, muss der BGH im Zuge der Revision nun prüfen. Er befasst sich dabei nur mit Rechtsfragen. Möglicherweise verweist er den Fall zurück ans Oberlandesgericht. Das gilt ebenso für das von der Künstlerin von der Stadt geforderte Honorar. Stadt und Oberlandesgericht hielten es für verjährt – der BGH ließ sich die Kriterien dafür genau erläutern. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018