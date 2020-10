Lockdown am Ende der Welt

Schulabschluss, Ausbildung oder Studium, nach der Theorie endlich ins richtige Berufsleben einsteigen, dann erst mal ein paar Jahre arbeiten, um praktische Erfahrungen zu sammeln – und plötzlich brennen auf dem Geburtstagskuchen schon fast dreißig Kerzen. „Ich bin eigentlich direkt in die Lehre und habe dann zehn Jahre lang in einem Fahrradgeschäft in Mannheim gearbeitet“, erzählt Tibor Eikermann. Kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag wird dem Mannheimer klar: „Ich wollte schon immer reisen, die Welt sehen, aber habe das irgendwie vor mir hergeschoben.“ Nach Empfehlungen von Freunden und eigener Recherche startet für Eikermann am 30. November 2019 tatsächlich sein Auslandsjahr in Neuseeland.

„Neuseeland ist vom Klima recht gemäßigt, außerdem hat mich die Natur gereizt.“ Aber Eikermann will nicht als Tourist das Land kennenlernen, sondern entscheidet sich für „Work and Travel“, zu deutsch „arbeiten und reisen“. Der Plan stand – doch dann kam die Pandemie. „Im März kamen meine Eltern aus Deutschland zu Besuch. Wir hatten eine große Tour quer über die Nord- und Südinsel Neuseelands geplant“, erzählt sich Eikermann.

Glück im Ausnahmezustand

Als Premierministerin Jacinda Ardern am 24. März im Fernsehen über die Corona-Präventionsmaßnahmen informiert, sind Eikermann und seine Eltern die einzigen Gäste in ihrem Motel. „Noch bevor die Sendung vorbei war, stand die Besitzerin in der Tür und meinte: ‚Ihr müsst jetzt gehen’“, berichtet Eikermann. Ab dem Zeitpunkt beginnt eine unwirkliche Zeit: Einen Tag später wird über ganz Neuseeland Stufe vier von vier möglichen Abstufungen eines Corona-Warnsystems verhängt. Nur noch Menschen in systemrelevanten Berufen dürfen arbeiten, für alle anderen heißt es zu Hause bleiben. Der Gang zum Supermarkt ist zwar erlaubt, allerdings unter strengen Hygieneregelungen wie einer Tracer-App, mithilfe derer Infektionswege nachvollzogen und Regelungen verkündet werden. Außerdem ist es verboten, sich aus dem Stadtteil zu entfernen.

„Ich hatte das Glück, dass ich schon länger einen neuen Job bei einem älteren Ehepaar gefunden hatte. Sie waren total hilfsbereit und meinten, dass ich gerne früher kommen kann“, erzählt Eikermann. Also fliegt er mit seinen Eltern zurück nach Auckland. Doch während er selbst seinen Gastgebern im Haushalt unter die Arme greift, müssen seine Eltern nur wenige Kilometer von ihm entfernt in einem Motel auf ihre Rückkehr nach Deutschland warten. „Das war ein extrem seltsames Gefühl: Sie sind da, aber ich kann sie nicht sehen“, erinnert sich Eikermann. Die nächsten vier Wochen befindet sich Auckland in einem Lockdown, den es hier in Deutschland zu keinem Zeitpunkt gegeben hat. Eine schwere Zeit, findet Eikermann, obwohl er es verhältnismäßig gut getroffen hat.

„Ich war viel draußen laufen und habe mir die Naturreservate angeschaut. Tatsächlich war niemand in der Nähe und so hatte man auch genug Platz“. Anders sieht es mit dem Einkaufen aus: „Das war eine Prozedur. Mein Gastgeber hat mich am Laden rausgelassen, wo man eine halbe bis dreiviertel Stunde anstehen musste“, berichtet Tibor Eikermann. Ein weiterer Unterschied zu Deutschland: „Überall stehen Sicherheitskräfte. Wenn jemand keine Maske trägt, wird er rausgeworfen.“

Doch ihm fällt auf: „Die Menschen hier akzeptieren die Maßnahmen sehr gut.“ Das mag an der direkten Kommunikation der Regierung liegen, die im ständigen Austausch mit der Bevölkerung steht: Jeden Tag gibt es eine Pressekonferenz mit Gesundheitsministerium und Premierministerin. Und obwohl Arderns Euphorie, als sie am 8. Juni Neuseeland für coronafrei erklärt, einen Dämpfer bekommt, als Anfang August vier weitere Fälle bekannt werden und ein zweiter Lockdown verhängt wird, herrscht große Solidarität. „Sie sagt, dass wir ein Team von fünf Millionen gegen das Virus sind, dankt allen und betont, dass wir das schon mal geschafft haben und noch mal schaffen werden. Das wirkt sehr motivierend“, findet Eikermann. „Blöd ist es natürlich trotzdem, weil niemand damit gerechnet hat“.

Zeitweise Zweifel

Aber wieder hat er Glück: Über Freunde findet er Arbeit in einem Malerbetrieb. „Als Bauarbeiter dürfen wir trotzdem arbeiten und gerade jetzt investieren viele das Geld statt für Urlaube in ihr Haus“, stellt er fest. Hier trifft er auch wieder Gleichaltrige. Viele andere Backpacker sind nämlich in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Auch er selbst war am Zweifeln, hat aber letztendlich seine Rückreise sogar nach hinten verschoben. Bereuen tut er die Entscheidung trotz zweitem Lockdown nicht: „Natürlich denkt man mal: Das ist gerade blöd und das Reisen kam zu kurz, aber in Neuseeland bin ich ziemlich sicher und der Alltag in Deutschland mit Corona ist wahrscheinlich auch nicht erstrebenswert“, findet er. „Gerade dadurch, dass ich so lange bei Einheimischen wohne, habe ich einen ganz anderen Lebensalltag kennengelernt und neue Menschen, die jetzt Freunde sind“. Bei seinen Gastgebern wird Eikermann bis Oktober bleiben.

