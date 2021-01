Lockdown für viele befreiend

Überraschendes haben Studien zum Umgang der Menschen mit dem Lockdown zutage gefördert – die Corona-Krise wirkt für viele befreiend: weniger Stress im Büro, weniger Stau auf den Straßen, weniger gesellschaftlicher Druck. Das erklärt der wissenschaftliche Geschäftsführer des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung (LIR) in Mainz, Professor Klaus Lieb (Bild), in einer neuen Folge des „MM“-Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“. Selbst die Forscher seien perplex gewesen. „Ein Ergebnis war, dass für einen großen Anteil der Befragten der erste Lockdown eher einen positiven Effekt hatte. Die waren nämlich nicht mehr so im Stress, arbeiteten von zu Hause, mussten nicht mehr stundenlang im Stau stehen, haben sich nicht sonst irgendwie geärgert oder waren unter Druck“, so Lieb.

Auch schwer psychisch Kranke sind weniger gefährdet als allgemein befürchtet, wie Lieb weiter erklärt. „Die ersten Langzeitstudien, die dazu gerade publiziert werden, zeigen, dass dies für die leichter erkrankten Patienten zutrifft, aber nicht zwangsläufig für die besonders schwer Erkrankten. Denen macht die Pandemie offenbar weniger aus, als man denken würde.“ Ein Grund sei, dass schwer psychisch erkrankte Menschen oft stark zurückgezogen lebten, so dass die aktuellen Kontaktverbote und Einschränkungen im Leben eher entlastend wirkten und Druck wegnähmen.

Lieb, der auch Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz ist, fordert, diejenigen im Blick zu behalten, die fürchteten, durch die Pandemie finanziell Schaden zu nehmen. Solche Ängste seien eine der größten Risikofaktoren für psychische Erkrankungen. „Wir haben das in der Weltwirtschaftskrise 2008 gesehen, danach waren viele Menschen so verzweifelt, dass sie nicht mehr weiterleben wollten. Die müssen wir im Auge behalten.“ sba

