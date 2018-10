Löbel antwortet am Telefon

Persönlich am Telefon: Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel ist am Donnerstag, 25. Oktober, von 9 bis 11 Uhr für alle Bürger telefonisch erreichbar. Ob kommunale oder bundespolitische Themen: Unter 0621/17 29 06 20 freut sich Löbel sich auf „anregende Gespräche, auf Kritik und Hinweise“, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Mitglieds. Mit der Telefonsprechstunde ergänzt der Bundestagabgeordnete und Mannheimer Stadtrat sein Angebot zum Dialog. Auf dem Smartphone ist Löbel durchgehend über den Messengerdienst Whatsapp für Text- und Sprachnachrichten unter 0163/24 23 75 3 erreichbar. red

