Löbel: Standorte für Luftmessung prüfen

Vor „fragwürdigen Ergebnissen“ der Luftmessungen warnte Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel (CDU). In einem Schreiben hatte er sich mit seinen CDU-Kollegen aus Baden-Württemberg an Verkehrsminister Winfried Herrmann (Grüne) gewendet und daran erinnert, dass die Verkehrsministerkonferenz bundesweit die Prüfung der Abstände zwischen Messpunkt und Fahrbahnrand beschlossen habe. Dieser Abstand von bis zu 15 Metern solle auch in Mannheim eingehalten werden, so Löbel. Der Abgeordnete hofft auf „ein Einlenken der Landesregierung.“ Durch die bisherige „restriktive Vorgehensweise erzwingt die Landesregierung quasi Fahrverbote, anstatt sie gemeinsam mit betroffenen Kommunen zu verhindern und in den Mobilitätswandel zu investieren.“ lang

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018