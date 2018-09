Löbel strebt besseren Austausch an

Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) hat in Sofia zwei Stunden lang mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borissov geredet: Hauptthema war laut Löbel das Problem mit der Zuwanderung von bulgarisch stämmigen Roma in Mannheim. „Viele Roma verlassen Bulgarien, um in Deutschland von den sozialen Sicherungssystemen zu profitieren. Dieses Phänomen prägt das Bild Bulgariens in der deutschen Öffentlichkeit, und die erfolgreiche Entwicklung des Landes gerät ins Hintertreffen“, sagte er.

Deshalb habe auch der Premierminister ein Interesse, diese Situation zu ändern: „Er hat ein offenes Ohr für unser Anliegen.“ Der Zuzug von bulgarischen Roma stelle die Stadtverwaltung gerade in den Stadtteilen Neckarstadt-West und Jungbusch vor große Herausforderungen. Löbel ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und darin unter anderem zuständig für Bulgarien.

„Botschafter Mannheims“

Löbel sagte weiter, er sehe sich, wenn er im Ausland unterwegs sei, immer auch als Botschafter Mannheims. „Wir wollen in den nächsten Monaten über eine Kooperation der Polizei in Mannheim und Bulgarien sprechen. Vielleicht bekommen wir einen besseren Austausch zwischen den Verwaltungen hin, um Kriminalität noch besser zu bekämpfen und um die Barrieren bei Sprache und Kultur zu überwinden“, berichtete der CDU-Politiker.

Löbel schenkte dem bulgarischen Regierungschef eine Mannheimer Spezialität. „Er hat lachen müssen, als ich ihm sagte, dass ich ihm ,Mannheimer Dreck’ mitgebracht habe. Aber als ich ihm erklärt habe, dass es sich um eine Art Lebkuchen und eine Mannheimer Spezialität handelt, hat er sich sehr gefreut“, sagte Löbel. stp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018