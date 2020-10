Löbel unterliegt erneut im Mietstreit

Mannheim.Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel ist im Rechtsstreit mit einem Mieter auch in zweiter Instanz unterlegen. Das Landgericht wies am Mittwoch die von dem Politiker eingelegte Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil ab. Richterin Karin Hark sagte, Löbel habe „in verbotener Eigenmacht“ gehandelt, indem er die Schlösser einer Wohnung in seinem Haus in der Neckarstadt austauschen ließ, nachdem der Mieter sie für eine Renovierung vorübergehend geräumt hatte. Nachdem die Wohnung mittlerweile an mehrere Studenten vermietet ist, kann der Mann trotz seines juristischen Erfolgs allerdings einstweilen nicht wieder zurück. Eine von Löbel angebotene Entschädigung in Höhe von 5000 Euro hatte er vor Gericht abgelehnt. Nach dem Urteil kündigte er an, nun Schadenersatz geltend zu machen.

Weder Löbel noch sein Anwalt Claudius Kranz, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mannheimer Gemeinderat, waren zur Urteilsverkündung vor dem Landgericht erschienen. Das ist bei Zivilprozessen aber auch nicht unüblich. Das Urteil inklusive der am Mittwoch nur im Tenor vorgetragenen Begründung wird nun den Verfahrensbeteiligten zugestellt, die dann noch Rechtsmittel dagegen prüfen können.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020