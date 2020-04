Löbel verlängert Sprechstunde

Die Nachfrage sei seit 14 Tagen nahezu ungebrochen, deshalb verlängert der Mannheimer Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Nikolas Löbel (CDU) sein Angebot einer täglichen Telefonsprechstunde. Er ist am Freitag, 3. April, sowie von Montag bis Mittwoch, 6. bis 8. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr unter 0621/17 29 06 20 erreichbar. Am Montag, 6. April, bietet Löbel zusätzlich eine Sprechstunde auf Facebook live an: Dann steht er ab 10 Uhr unter www.facebook.com/nikolas-loebel zum Live-Chat bereit. Neben Fragen und Anregungen zur Corona-Krise und den Hilfen für Betroffenen können auch andere bundes- und kommunalpolitische Themen angesprochen werden. „Die Corona-Krise schafft viele Betroffene mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen und Bedürfnissen. Ich versuche zu helfen oder weiterzuvermitteln“, sagt Löbel. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020