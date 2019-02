Löbel will Taser für KOD

Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sollen sogenannte Taser bekommen. Das fordert der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU). Er hat in einem Brief an den baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl, ebenfalls CDU, vorgeschlagen, dass die kommunalen Mitarbeiter die Elektroschockgeräte und Kameras an der Uniform, sogenannte Bodycams, bekommen. Die KOD-Mitarbeiter würden „viel zu häufig“ bedroht und könnten den Eigenschutz häufig nicht gewährleisten. „Das ist kein haltbarer Zustand“, schreibt Löbel. Viele rheinland-pfälzische Oberbürgermeister hatten zuletzt die Ausstattung der kommunalen Ordnungsdienste mit Tasern befürwortet. Die Länder müssen die Polizeiverordnung ändern, um das zu ermöglichen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.02.2019