Die Käfertaler „Löwenjäger“ spenden 550 Euro an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ – und nicht nur das. Weitere jeweils 550 Euro wollen die Karnevalisten an die Obdachlosenhilfe vom Caritasverband, das Kinderheim St. Josef Käfertal sowie die Mitarbeitervertretungen der Pflegeheime Unionshaus und Joseph-Bauer-Haus überweisen. „Aufgrund der dramatischen Lage in Mannheim haben wir beschlossen, unsere gesellschaftspolitische Aufgabe in Form von Spenden wahrzunehmen. Vielleicht können wir so auch Freude bei den Menschen verbreiten“, begründete dies der „Löwenjäger“-Vorsitzende Bernd Nauwartat. Zwar seien bei dem Verein durch die Corona-Pandemie auch viele Einnahmen weggebrochen. Doch zugleich gebe es Einsparungen, weil man keine Orden gekauft habe und kein Fasnachtszug stattfinde. Daher sehe man es als „unsere gesellschaftliche Verantwortung gerade in diesen Zeiten, Menschen, die Hilfe brauchen, zu unterstützen“, erklärte Nauwartat. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020