Lokalpolitik aufs Nötigste beschränkt

Radelnde Reporter (v.l.): Steffen Mack und Timo Schmidhuber mit ihren neuen Masken.

Der Gemeinderat hat derzeit nicht mehr viel zu sagen. Grundlegende Entscheidungen fallen auf Bundes- oder Landesebene, die Stadtspitze setzt sie für Mannheim um. Lokalpolitische Gremien beschränken sich, sofern sie überhaupt tagen, aufs Nötigste. Die Disziplin, mit der das geschieht, ist aus journalistischer Sicht zwar löblich – vor allem der weitgehende Verzicht auf parteipolitische Profilierungsversuche. Aber für die Berichterstattung geben die kargen Tagesordnungen eben auch nicht mehr viel her.

Vieles, was im Gemeinderat und in Ausschüssen sonst kontrovers diskutiert wird, entscheidet sich nun hinter verschlossenen Türen. Anträge der Fraktionen etwa beantwortet die Stadt schriftlich, ohne dass die Presse davon erfährt. Das muss nicht immer ein schmerzlicher Verlust sein. Aber das eine oder andere Interessante entgeht uns – und damit den Lesern – leider schon.

Wobei die Bewertung, was interessant ist, aus journalistischer Sicht manchmal anders ausfällt als aus parteipolitischer. Und zur Recherche ist es zwar sehr praktisch, von fast allen Stadträten Handynummern zu haben. Aber umgekehrt ist es nicht immer ein Glück. Auch im Homeoffice muss man arbeiten und hat nur bedingt Zeit, „Warum berichten Sie nicht über . . .“-Fragen zu beantworten.

Umso schöner, dann doch mal wieder zu einer Sitzung ins Stadthaus radeln zu können. „Wo ist Ihre Maske?“, begrüßte uns diese Woche mit robustem Charme Stadtsprecher Ralf Walther. Wir entgegneten, das Tragen sei doch erst ab Montag Pflicht. „Nächste Woche kommen Sie so aber nicht mehr in den Gemeinderat rein“, warnte Walther. Ob er dabei lächelte, war unter seiner Maske leider nicht zu erkennen. In jedem Fall wird es daran nicht scheitern, unseren Mundschutz haben wir längst in der Tasche. Auf dem Fahrrad indes wäre er ziemlich lästig. Steffen Mack

