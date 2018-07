Lorenz nimmt Auszeit in USA

Anzeige

Direktorin Ulrike Lorenz wird sich 2019/20 für insgesamt fünfeinhalb Monate von der Leitung der Kunsthalle zurückziehen. In dieser Sabbat- und Studienzeit will sie hauptsächlich an Museen im Ausland, besonders in Amerika, arbeiten, dort Erfahrungen sammeln und Kontakte vertiefen. Das hat sie dieser Zeitung jetzt auf Anfrage bestätigt.

Die Stadtverwaltung hat der Auszeit ausdrücklich zugestimmt. Vom 28. Oktober 2019 bis 28. Februar 2020 nimmt sie Urlaub, darunter mehrere bis dahin aufgesparte Wochen der Vorjahre. Vom 13. Juli bis 4. September 2020 kommt unbezahlter Urlaub hinzu. Insofern unterscheidet sich der Fall von Lorenz von dem katholischen Stadtdekan Karl Jung, dem die Erzdiözese Freiburg von Januar bis April diesen Jahren vier Monate eine bezahlte Fortbildung bewilligte (wir berichteten).

Ulrike Lorenz Ulrike Lorenz ist 1963 in Gera geboren. Sie studierte Kunstgeschichte und Archäologie in Leipzig. Sie promovierte an der Bauhaus-Universität Weimar über Architekt Thilo Schoder. Von 1991 bis 2003 war sie Direktorin der Kunstsammlung Gera und des Otto Dix Hauses, dann vier Jahre Direktorin des Kunstforums Ostdeutsche Galerie in Regensburg. Ihr Spezialgebiet ist Otto Dix. 2004 kam sie an die Spitze der Kunsthalle Mannheim. Ihr Vertrag wurde bis 2023 verlängert. pwr

„Mein Motiv ist einfach, dass ich meiner Arbeitsbiografie noch einen fundierten Auslandsaufenthalt hinzufüge“, erklärte Lorenz ihre Entscheidung. „ins Ausland zu gehen – das war mir nicht gegeben in der DDR“, so Lorenz, die in Gera geboren ist. Nach der Wende habe sie dann so schnell Karriere gemacht, dass dies auch nicht mehr möglich gewesen sei.