Lotsen im Labyrinth Klinikum

Mittels Schrittzähler hat Hans-Joachim Mende ausgerechnet, dass ein ehrenamtlicher Lotse an einem Einsatzvormittag zwischen dreieinhalb und sieben Kilometer unterwegs ist. Und die legt der pensionierte Architekt in Klinikum-Korridoren seit 2001 einmal wöchentlich zurück – bis heute, trotz seiner inzwischen 80 Jahre. Dieses Ehrenamt sei für ihn „etwas ganz Wesentliches“ in seinem Leben geworden. Auch er nennt als Motivation, etwas Sinnvolles tun zu können und dabei viel zurückzubekommen. Er kennt ebenfalls das Phänomen, dass manche Patienten großes Redebedürfnis haben und andere schweigen, was durchaus beredt sein kann.

Dass sich Menschen häufig mit Medizin-Begriffen schwer tun, wissen Lotsen. Hans-Joachim Mende erzählt von einem Mann, der auf einen Zettel „Endo-Grünologie“ notiert hatte – und damit die für Hormon-Untersuchungen zuständige Endokrinologie meinte.

Auch wenn die 17 Ehrenamtlichen engagiert dabei sind, beschäftigt Ursel Heyduk die Frage, wie es gelingt, „Neue“ zu gewinnen. Die Caritas-Mitarbeiterin, die den Lotsendienst mit aufgebaut hat und bis heute koordiniert, umschreibt die Altersspanne mit „Mitte 50 bis Mitte 80“. Sie betont, dass Begleiter ihrerseits (fachlich) begleitet und geschult werden – und das in Abstimmung mit der Universitätsmedizin Mannheim (UMM).

Gemeinsamer Austausch

Lotsen, zu erkennen am weißen Kittel mit Schildchen, seien für viele Patienten und Besucher „zum menschlichen Gesicht des Universitätsklinikums geworden“, würdigt der stellvertretende Ärztliche Direktor Wolf-Karsten Hofmann beim festlichen Jubiläumsessen mit ökumenischem Gottesdienst in der Krankenhauskapelle.

Das Miteinander der Ehrenamtlichen spielt bei dem Dienst eine große Rolle. Sich während der Einsatzvormittage auszutauschen, beim gemeinsamen Mittagessen in der Klinikum-Kantine ins Gespräch zu kommen – dies schätzen Hans-Joachim Mende und Margit Fuchs. Für die 77-Jährige steht fest: „So lange ich kann, bleibe ich im Lotsendienst.“

