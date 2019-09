Lotte als Überraschungsgast

„Tolle Überraschung“, freut sich Kai (fünf), der wegen Allergieschock hier ist. Auch Sam (acht) zeigt sich zufrieden. Er hat ein Atemgerät bei sich, an dem er mit einem Schlauch verbunden ist. Und Serena (elf), seine ältere Schwester, erzählt: „Ich kenne sie. Sie ist die Lieblingssängerin meiner Freundin Leonie.“

Sie reden über die Sängerin Lotte, die am Dienstag in der Kinderklinik der Universitätsmedizin ein kleines Konzert gibt. Mit Begleitung ihrer Gitarre trägt die 24-jährige Sängerin, mit bürgerlichem Namen Charlotte Rezbach, einige ihrer Songs vor. Dafür reiste die Popakademie-Absolventin von Berlin an.

Mannheim zweite Station

Organisiert wird das Mini-Konzert vom Magdeburger Verein Kinderklinik Konzerte e.V. Er ist ein Teil des deutschlandweiten Tours mit dem Titel „Kinderklinikkonzerte von den Bergen bis ins Meer“. Nach Garmisch-Partenkirchen ist Mannheim die zweite Station der Tour. Nicole Jahn, die Vorsitzender des Vereins, sagt über ihre Motivation: „Wenn wir sehen, wie Kinder anstrahlen, ist das der größte Lohn für die Arbeit.“

Gegründet wurde der Verein 2015. Er hat zurzeit 26 aktive Mitglieder. Die Idee dafür kam Nicole Jahn 2010, als sie als Rettungsassistentin ein Mädchen nach Dresden transportieren musste, wie sie erzählt. Da habe sie sich gefragt, was dem Kind helfen würde. Und da Musik in jeder Lebenslage helfe, sei ihr die Idee zu der Aktion gekommen. 2011 startete die privatfinanzierte Initiative.

Die Sängerin Lotte trägt zunächst auf Station 30-3, Allgemeine Pädiatrie, drei Lieder vor. Zwischendurch spricht sie auch mit den Kindern und erzählt von ihrem Leben. Die 24-Jährige redet auch von ihrem Bezug zu Mannheim, das sie als eine „coole Stadt“ bezeichnet. Ihr neues Album habe sie hier produziert.

Nach dem kleinen Konzert gibt es einen großen Applaus von allen Zuhörenden. Danach geht es weiter in die nächste Station. Sie wird noch an insgesamt vier Stationen in der Kinderklinik vor Kindern zwischen drei bis 17 Jahren singen. Nach jedem Konzert bekommen die Kinder eine Tasche mit Geschenken überreicht.

Theresia Elsässer von der pflegerischen Leitung der Kinderklinik, die in die Organisation eingebunden war, ist von dem Konzert begeistert. „Der Verein hat es super gemacht. Der Gast war eine Überraschung.“ Auch Ursula Maiorino, die Erzieherin der Station 30-3, ist zufrieden. „Es ist einfach eine Abwechslung für die Kinder. Musik ist eben etwas, was die Kinder anspricht.“

Die Mitglieder des Vereins Kinderklinik Konzerte sind nach Mannheim in einem Doppeldeckerbus mit 18 Betten angereist. Sie übernachten darin, um Hotel- und Fahrtkosten zu sparen. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Spenden, die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich. „Einige von uns haben unbezahlten Urlaub genommen“, sagt Nicole Jahn. Am Mittwoch fährt der Bus weiter nach Norden, nächste Station ist Osnabrück. Am Freitag endet die Tour in Hamburg. Die Aktion ist in diesem Jahr für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019