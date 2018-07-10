Mannheim

Neckarstadt Ost

Ludwig-Frank-Gymnasium

A-B: Julian Adelberger, Hasan Ahmad, Yamma Akbari, Canay Alan, Dünya Alan, Dilan Ali, Melisa Altinisik, Christina Aslanidis, Irini Aslanidis, Asiye Ates, Dogukan Aygün, Leonie Azari Hamidian, Türkan-Berfin Ballikaya, Yunis Ballikaya, Felilx Barzantny, Jennifer Biller, Jessica Bludau, Lara Böhm, Jan Philipp Braun, Katharina Burkhardt.

C-H: Asli Caliskan, Dilara Elif Can, Koray Coskun, Sarah Crentsil, Hilal Dayi, Melina Demirocak, Dennis Engelter, Maric Fischer, Moritz Franke, Florian Frey, Julia Furgol, Miriam Gabler, Elena Gaßmann, Michelle Göppinger, Robin Hartmann, Andreas Heidt, Max Herrmann.

I-K: Charleen Iglesias, Nicole Jäger, Jule Jäkel, Dafina Kadrijaj, Irem Kahyalar, Sükrü Kalin, Yusuf Kalin, Johanna Kapp, Leon Karius, Jennifer Kleiber, Daniel Kneib, Sina Koch, Ronja Kolb, Rodan Kolcak, Felix Koßwig, Pasqual Kress, Michael Kroll, Veronika Kuna, Merve, Kurucay.

L-P: Tim Leitner, Sergio Lo Porto, Allison Lochbühler, Nathalie Maldet, Nico Mäurer, Claire Mayer, Max Mayer, Moritz Metz, Mara Miethke, Niklas Möller, Jan Münch, Alexander Niopek, Luzie Nohr, Niklas Nowak, Zeyneb Öz, Pascal Palatz, Charis Peischl, Lucas Pereira Fischer, Nina Plogstert.

R-U: Celina Rapp, Leon Rapp, Shannen Reffert, Sarah Rindone, Michael Romach, Greta Rose, Maikel Ruisi, Jakob Schönfeld, Lenny Schwabe, Nathalie Sonnek, Anna Stawinskaya, Theo Surblys, Esra Tasdemir, Nicolas Tolciu, Fjolla Trepca, Paul Uhlmann.

V-Z: Pavel Vadneuski, Allegra Vaskovic, Tim Vorwald, Laura Walter, Tim Winnemann, Meltem Yilandil, Annalena Zimmermann, Claudio Zinela, Noreen Zingraff.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.07.2018
Zur Startseite