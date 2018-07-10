Ludwig-Frank-Gymnasium

A-B: Julian Adelberger, Hasan Ahmad, Yamma Akbari, Canay Alan, Dünya Alan, Dilan Ali, Melisa Altinisik, Christina Aslanidis, Irini Aslanidis, Asiye Ates, Dogukan Aygün, Leonie Azari Hamidian, Türkan-Berfin Ballikaya, Yunis Ballikaya, Felilx Barzantny, Jennifer Biller, Jessica Bludau, Lara Böhm, Jan Philipp Braun, Katharina Burkhardt.
C-H: Asli Caliskan, Dilara Elif Can, Koray Coskun, Sarah Crentsil, Hilal Dayi, Melina Demirocak, Dennis Engelter, Maric Fischer, Moritz Franke, Florian Frey, Julia Furgol, Miriam Gabler, Elena Gaßmann, Michelle Göppinger, Robin Hartmann, Andreas Heidt, Max Herrmann.
I-K: Charleen Iglesias, Nicole Jäger, Jule Jäkel, Dafina Kadrijaj, Irem Kahyalar, Sükrü Kalin, Yusuf Kalin, Johanna Kapp, Leon Karius, Jennifer Kleiber, Daniel Kneib, Sina Koch, Ronja Kolb, Rodan Kolcak, Felix Koßwig, Pasqual Kress, Michael Kroll, Veronika Kuna, Merve, Kurucay.