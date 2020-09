Luftschiff als Klettergerüst

Sie sind alle Einzelanfertigungen, speziell für Mannheim entwickelt und gebaut: Auf riesigen Spielgeräten, die an Mannheimer Erfindungen erinnern, sollen Kinder während der Bundesgartenschau 2023 auf dem Spinelli-Areal klettern und sich austoben können. Der „Erfinderpark“, so der Name, bleibt danach für die Bewohner der neu entstehenden Wohnbebauung am Nordrand des Kasernengeländes entlang der Wachenheimer Straße bestehen.

Ein „Spiel- und Entdeckungspark für alle Generationen“, soll es sein, sagt Michael Schnellbach, der Geschäftsführer der Bundesgartenschau. „Wir haben auch etwas für Kleinkinder dabei“, erklärt er. Der Großteil der Geräte sei aber für die Altersgruppe von zwölf bis 75 Jahren gedacht und auch weitgehend barrierefrei nutzbar. Wichtig sei ihm auch gewesen, dass nie ein Kind alleine die Geräte nutzen könne. „Sie sind so ausgelegt, dass es immer mindestens zwei Kinder sein müssen“, so Schnellbach. Alle Geräte würden speziell für Mannheim hergestellt, denn „so etwas bekommt man nicht von der Stange“.

1,2 Kilometer lang

Nach der derzeitigen Planung, die noch nicht endgültig ist, soll sich der „Erfinderpark“ über eine Strecke von etwa 1,2 Kilometer am Nordrand von Spinelli zum neuen Wohngebiet erstrecken. Gedacht ist er als Übergang vom sogenannten „Klimapark“, der großen Freifläche im Herzen des alten Kasernenareals, zur Bebauung.

Das größte Spielgerät wird ein Klettergerüst in Form eines Luftschiffs – als Erinnerung daran, dass der Ingenieur Johann Schütte mit Hilfe des großen Mannheimer Industriellen Heinrich Lanz von 1911 bis 1918 in einer Werft zwischen Rheinau und Brühl Luftschiffe aus verleimtem Sperrholz baute. Sie waren die stärkste Konkurrenz des Zeppelin, der aber auf Leichtmetallrahmen setzte. „Das wird extrem groß, zwölf Meter hoch, mit einer begehbaren Aussichts-Plattform bei acht Metern“, beschreibt Schnellbach die Planungen.

Gleichgewicht halten

Ein Spielgerät knüpft daran an, dass Werner von Siemens 1880 bei der Pfalzgauausstellung in der Quadratestadt den ersten elektrischen Aufzug vorführte. „Wie beim Aufzug geht es da um Gewichte, die können die Kinder hoch- und runterziehen, und um Gleichgewicht“, kündigt Schnellbach an. Der Traktor – als Lanz-Bulldog von Fritz Huber 1921 erstmals präsentiert – wird Vorbild für den Mechanismus eines Wasserspielplatzes, wo die Kinder „drücken, springen, ziehen, drehen“ dürfen, wie es in der Beschreibung heißt. Dem 1886 von Carl Benz in Mannheim erfundenen Auto ist ebenso ein Spielgerät gewidmet. Auch an das vom Mannheimer Julius Hatry 1929 konstruierte erste Raketenflugzeug der Welt, Prototyp der späteren raketengetriebenen Luftfahrt, möchte Schnellbach im „Erfinderpark“ anknüpfen.

Zusätzlich zum „Erfinderpark“ ist, im Süden von Spinelli, noch ein „Popquadrat“ geplant. Auch da soll – spielerisch – die große Musiktradition Mannheims aufgegriffen werden. Inspiriert wurde das Buga-Team zu den Plänen vom Stadtmarketing. Bei einer „Allee der Innovationen“, die es im Herbst 2016 auf der Augustaanlage gab, hatten 18 Unternehmen und Institutionen von Mannheim ausgehende Ideen und Produkte auf großen Infowürfeln dargestellt. 2018 folgte die „Galerie der Innovationen“ auf dem Alten Messplatz, wo in Seecontainern zehn besondere Mannheimer Entwicklungen aus Technik, Kultur und Gesellschaft präsentiert wurden. „Das war der Auslöser – denn ich habe gesehen, was alles in Mannheim erfunden und entwickelt wurde, aber wie wenig das die Mannheimer selbst, aber auch Auswärtige wissen“, erklärt Schnellbach.

„Mich freut es, wenn wir dazu den Impuls gegeben haben“, reagiert Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing, auf die Pläne: „Das ist doch prima, wenn Erfindungen hier dauerhaft dargestellt werden“, freut sie sich. Auch das Stadtmarketing selbst werde sich natürlich an der Bundesgartenschau beteiligen. Geplant sei derzeit, einen Bogen von den Mannheimer Erfindungen hin zu neuen, innovativen Ideen zur Stadtgestaltung zu schalgen. Wo das auf dem Buga-Gelände erfolge, sei aber noch offen. „Wir erarbeiten gerade ein Konzept“, so Strahonja, das bis Anfang 2021 fertig sein soll.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020