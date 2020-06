Luisenpark erreicht Kapazitätsgrenze

Erstmals seit der Wiederöffnung am 18. Mai musste der Luisenpark am Montag vorübergehend wieder geschlossen werden. Nötig wurde dies, nachdem die festgelegte Obergrenze von 4500 Besuchern erreicht worden war. „Ab 13.45 Uhr konnten wir für etwa zwei Stunden nur so viele Personen in den Park lassen wie ihn auch verließen“, erklärte Geschäftsführer Joachim Költzsch. Für die Gäste bedeutete dies Wartezeiten von bis zu 20 Minuten. „Es ist alles friedlich abgelaufen. Vermutlich sind die Leute das Warten inzwischen gewohnt.“ Wer sich Wartezeiten künftig ersparen möchte, kann sich unter www.luisenpark.de über die aktuelle Lage informieren. mics

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020