Luisenpark meldet Rekord

Mannheim.Insgesamt 41 453 Besucher wurden vom 20. Januar bis zum vergangenen Sonntag beim Festival „Winterlichter“ im Luisenpark gezählt – etwa 1600 mehr als 2017. Das ist ein neuer Rekord. Im Vorjahr waren 39 850 Gäste gezählt worden, 2015, bei der Mannheimer Premiere, kamen zunächst „nur“ 23 230 Zuschauer, 2016 dann über 34 400 Besucher. Die Erwartungen der Stadtpark-Gesellschaft seien damit „einmal mehr“ übertroffen worden, hieß es gestern.

Die zunächst bis 25. Februar befristeten „Winterlichter“ waren wegen des großen Andrangs noch einmal um vier Tage, vom 1. bis 4. März, verlängert worden. Dann fiel aber der Freitagabend weg, weil sich die Stadtpark-Gesellschaft kurzfristig gezwungen sah, wegen der Wetterlage und befürchteter starker Eis- und Glättebildung den gesamten Park zu schließen – sonst wären es noch mehr Besucher geworden. Rund 2000 Gäste, so hieß es gestern, nutzten aber noch mal die Verlängerung.

Wiederholung in 2019

Anfangs war er, so gesteht Parkdirektor Joachim Költzsch, skeptisch: „Spätestens bei den diesjährigen Winterlichtern – nach drei Jahren exponentiellen Wachstums dieser Veranstaltung –mussten wir uns fragen, ob wir den Aufwärtstrend der Besucherzahlen werden halten können“, räumt er ein. „Umso mehr freut es uns, dass wir erneut mehr Besucher verzeichnen können“, so Költzsch. Für ihn ist daher klar, dass es das Festival auch 2019 gibt: „Das Ergebnis 2018 fordert eine Fortführung“, so der Parkchef.