Luisenpark: Polizeimusikkorps spielt im Baumhain

Songs aus dem Musical „Starlight Express“ bis zu „Zarathustra“ von Richard Strauß, dazu Polka und Märsche – das alles erklingt beim Benefizkonzert des Polizeimusikkorps im Baumhain im Luisenpark am Sonntag, 18. März, ab 16 Uhr des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises (DAFAK). Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen nur fünf Euro – wobei die Konzertkarten den Eintritt in den Luisenpark beinhalten, man also davor einen Sonntagsspaziergang machen kann. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Baumhain“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. Wer kein Glück hat: Karten sind im Polizeipräsidium in L 6, 1 (montags bis freitags 10 bis 12 Uhr), beim Seniorenrat im Stadthaus N 1, bei Juwelier Benz in der Relaisstraße 59 in Rheinau, beim Café Kaufmann in der Gutenbergstraße 51 in Ketsch sowie bei Familie Lauer vom DAFAK (0621/87 62 410) erhältlich. pwr (Foto: Prosswitz)