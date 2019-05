„Luisenstadt“startet in den Pfingstferien

In der „Luisenstadt“, die ab Dienstag, 11. Juni, im Unteren Luisenpark steht, könne Kindern täglich erfahren, wie sich das Leben als Erwachsener anfühlt. Bei der Großspielaktion des Spielmobils Mannheim übernehmen nämlich die Kinder das Kommando und gestalten sich ihre Stadt nach ihren Wünschen.

Bevor sich die Kinder allerdings ein eigenes Haus bauen oder mieten können, sich eine Massage in der Stadtoase gönnen oder ihr Geld auf der Flaniermeile ausgeben, müssen sie erst einmal „Luiseneuros“ verdienen und arbeiten gehen. Das Jobcenter hilft bei der Vermittlung der verschiedensten Jobs wie beispielsweise in der Post, beim Juwelier, der Bank, der Textilwerkstatt oder dem Bauhof. Anders als in der Stadt der Erwachsenen bekommen alle „Luisenbürger“ unabhängig von der Tätigkeit das gleiche Gehalt.

Tag der offenen Tür

Auch das Rathaus und die Politik spielen eine große Rolle in der Luisenstadt. So lassen sich viele Kinder für das Bürgermeisteramt oder den Stadtrat aufstellen und betreiben Wahlkampf, um ihre Ideen für die Luisenstadt umsetzen zu können. An Fronleichnam, 20. Juni, sind Eltern ab 12 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Neu hinzukommende Kinder können jederzeit ins Spielgeschehen einsteigen. Für das Stadtleben und die Teilhabe der Kinder daran ist eine regelmäßige Teilnahme jedoch sinnvoll. Die Kinderspielstadt ist vom 11. bis 14. Juni und vom 17. bis 21. Juni täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet. jeb

Info: Weitere Informationen unter spielmobil.majo.de

