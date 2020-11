Lunge des kleinen Felix im Mutterleib „verstöpselt“

Jedes zehnte Neugeborene kommt in Deutschland zu früh auf die Welt – manche sind gerade mal eine Handvoll Leben. Dass solche Winzlinge hoch spezialisierter Medizin wie pflegerischer Zuwendung bedürfen und Eltern nicht allein gelassen werden dürfen – darauf macht am 17. November der Weltfrühgeborenentag aufmerksam. Julia und Felix gehören zu jenen Babys, denen vor der Geburt so gut wie keine Chance gegeben wurde – bis sich die werdende Mama im Mannheimer Uni-Klinikum für einen wachstumsförderden Lungeneingriff noch im Mutterleib entschied. Dass es das Zwillingspärchen geschafft hat und gut entwickelt, empfinden die Eltern als „geschenktes Wunder“.

Wenn ein Kind viel zu früh auf die Welt drängt, bewirken dies unterschiedliche Faktoren – beispielsweise ein vorzeitiger Blasensprung. Nach jüngsten Forschungen können Kalkablagerungen die Eihaut-Umhüllung eines Ungeborenen derart verändern, so dass diese leicht reißt.

In klinischen Spezialzentren wird „Frühchen“ ab der 24. Schwangerschaftswoche eine reelle Überlebenschance eingeräumt. Lange vor diesem Zeitpunkt begann bei Monica H. Fruchtwasser zu entweichen. Bei einem frühzeitigen Blasensprung droht die Gefahr einer für die Mutter gefährlichen Infektion, außerdem setzt häufig die Geburt eines noch unreifen Babys ein. „Wir bekamen nur negative Prognosen und wenig Hoffnung“, schildert das Paar aus der Region Heilbronn seine Ärzteodyssee. In einer Klinik wurde ihm geraten, die Schwangerschaft abzubrechen. Aber dann lasen die um ihre Zwillinge kämpfenden Eltern, dass die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) per Schlüssellochchirurgie einen vorgeburtlichen Eingriff bietet – mit dem Ziel, das Wachstum einer unterentwickelten Lunge zu beschleunigen.

Die Babys von Monica H. hatten die 21. Schwangerschaftswoche erreicht, als das Paar am 23. Dezember im Mannheimer Uni-Klinikum mit Thomas Kohl, Leiter der Fetalchirurgie, und Thomas Schaible, Chef der Neugeborenenklinik, ein Gespräch führte und aktuelle „Kernspin“-Aufnahmen vorlegte. „Damals war zum ersten Mal von Überlebenschancen die Rede – ein überwältigendes Weihnachtsgeschenk“, blicken Monica und Steffen H. , beide Mitte Dreißig, zurück.

Bei einem sehr frühen Leck der Fruchtblase mit schleichendem Flüssigkeitsverlust kann sich für das Ungeborene bedrohlich auswirken, dass aufgrund des fehlenden Wasserpolsters Organe gequetscht werden und sich die Lunge nicht richtig ausbildet. Thomas Kohl hat bereits 2008, damals noch am Uni-Klinikum Bonn, als erster deutscher Fetalchirurg bei einer Schwangeren mit vorzeitigem Blasensprung die Luftröhre eines Mädchens mit einem Mini-Ballon blockiert, damit die in der Lunge produzierte Flüssigkeit nicht abfließt, sondern sich stattdessen aufstaut, Druck erzeugt und dadurch das nach der Geburt lebenswichtige Atmungsorgan wächst. Der erfolgreiche Eingriff im Mutterleib sorgte in der Fachwelt für Aufsehen.

Bis heute gilt das Verfahren als Herausforderung jenseits eines Standardeingriffs – insbesondere bei einer Zwillingsschwangerschaft. Und daran hat sich Fetalchirurg Kohl am 20. Februar 2020 erstmals gewagt. Weil die Lunge von Felix viel zu klein und kaum noch durchblutet war, galt es in der 29. Schwangerschaftswoche zu handeln: Bei dem Eingriff unter Narkose führte Operateur Kohl durch Mini-Schnitte in der Bauchdecke der Mutter ein dünnes Spezialendoskop in die Fruchtblase ein. Dieses Fetoskop schob er mit Blick auf den Monitor der Kameraoptik bis in den Mund des Jungen, um durch die Öffnung zur Luftröhre zu gelangen und dort einen winzigen Verschlussballon zu setzen – damit sich von der Lunge produzierte Flüssigkeit wachstumsfördernd ansammelt. Außerdem füllte Kohl über eine Extrapunktion das viel zu geringe Fruchtwasser mit einer Salzlösung auf.

Fünf Tage erfüllte der aufgeblasene Latexballon gewissermaßen die Funktion eines Stöpsels. Schon nach zwei Tagen hatten sich enorme Wachstumstendenzen nebst besserer Durchblutung eingestellt. Kohl erläutert anschaulich: Man könne sich das Gewebe einer im Mutterleib trocken liegenden Lunge wie Bläschen eines ausgedrückten Schwammes vorstellen, die sich in Wasser wieder füllen und ausdehnen.

Als am 25. Februar, und damit in der 30. Schwangerschaftswoche, die Zwillinge per Kaiserschnitt geholt wurden, hat der Fetalchirurg bei Felix sofort den Ballonstopfen mittels Laser zerstört und entfernt. Im Kreißsaal stand auch das erfahrene Neugeborenteam um Thomas Schaible mit einer mobilen Intensiveinheit bereit. Monica H. , die sich „an eine Armee von Leuten “ erinnert, erzählt: „Professor Schaible hatte uns versprochen, dabei zu sein, und ist tatsächlich aus dem Urlaub gekommen.“ Erst später hat das Paar erfahren, dass der Junge wiederbelebt werden musste – aber Felix erwies sich als kleiner Kämpfer.

Julia, deren Lunge sich sehr viel kräftiger als die des Bruders entwickelt hatte, konnte bereits nach einigen Tagen auf eine reguläre „Frühchen“-Station verlegt werden. Hingegen benötigte Felix mehrere Wochen Betreuung mit intensiver Hightechmedizin. Als Monica H. endlich mit den Zwillingen nach Hause durfte, brauchte der noch sehr zarte Junge weiterhin Sauerstoffunterstützung. „Damit kamen wir gut klar, weil uns die Klinik dafür ausgestattet und trainiert hatte.“

In den zurückliegenden Wochen habe Felix, der inzwischen ohne zusätzlichen Sauerstoff auskommt, mächtig aufgeholt, erzählen die Eltern. „Bei Julia verläuft die Entwicklung eigentlich altersgerecht.“Nicht nur einmal betonen Monica und Steffen H.: „Wir sind unendlich dankbar und sehr glücklich.“

