Lungenentzündungen: Weitere Fälle an Mannheimer Schulen gemeldet

Symbolbild © dpa

Mannheim.Nachdem weitere Fälle von Lungenentzündungen an Mannheimer Schulen aufgetreten sind, appelliert das Gesundheitsamt auch weiterhin an Eltern, kranke Kinder nicht in die Schule zu schicken. Wie die Stadt mitteilte, sind dem Gesundheitsamt aktuell acht weitere Fälle von Lungenentzündung an der Brüder-Grimm-Schule sowie ein Fall an der Bertha-Hirsch-Schule mitgeteilt worden. Insgesamt seien in zehn Fällen Mykoplasmen als Erreger nachgewiesen worden.

Die Stadt und das Gesundheitsamt hatten auf die Häufung von Lungenentzündungen an der Brüder-Grimm-Schule vor und in den Herbstferien mit mehreren vorsorgenden Maßnahmen reagiert, die sich auch an die Schülerinnen und Schüler der Bertha-Hirsch-Schule und der Wallstadt-Schule richten. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler dieser drei Schulen war in den Herbstferien in der gemeinsamen Hortbetreuung. Da die Ansteckungsfähigkeit (Inkubationszeit) bei Mykoplasmen bis zu vier Wochen betragen könne, könnten immer noch Ansteckungen erfolgen und für die Fachleute erwartungsgemäß weitere neue Fälle auftreten, so die Stadt.

Einzelfälle an Lungenentzündungen in Einrichtungen entsprächen dem jahreszeitlich bedingten Auftreten von Atemwegsinfektionen, allerdings gebe es weder für Eltern, Schule beziehungsweise Gemeinschaftseinrichtung noch Kinderärzte eine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt. Jahreszeittypisch gebe es im Herbst und Winter mehr Lungenentzündungen als im Sommerhalbjahr und es sei zu erwarten, dass derzeit bei etlichen Kindern und Jugendlichen in Mannheim die Diagnose einer Lungenentzündung gestellt werde – in den meisten Fällen jedoch ohne den Nachweis eines Erregers und ohne dass dies dem Gesundheitsamt gemeldet werde.

Deshalb seien die vorbeugenden Maßnahmen wichtig, um die Infektionskette zu durchbrechen und weitere Ansteckungen zu vermeiden. Das Gesundheitsamt appelliert weiterhin an die Eltern, kranke Kinder (zum Beispiel mit starkem Husten oder Fieber) nicht in die Schule und eine Nachmittagsbetreuung zu schicken und Verständnis dafür aufzubringen, wenn sie bei Anzeichen einer Erkrankung von der Schule angerufen und gebeten werden, ihr Kind abzuholen.