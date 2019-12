Lust auf Urlaub in Nah und Fern

Von Samstag, 4. Januar, bis einschließlich Montag, 6. Januar, macht die rund 7400 Quadratmeter große Maimarkthalle mit den Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz Lust auf Urlaub. Täglich von 10 bis 18 Uhr beraten rund 140 Aussteller über die schönste Zeit des Jahres. Dabei stehen vor allem Individualangebote im Vordergrund. Der Trend zu Caravaning und Wohnmobilen oder zum Radtourismus scheint ungebrochen, erklärt Markus Kunkel von Rad-Sport- Bergstraße aus Leutershausen. Mit E-Bikes lassen sich Reisen in den Oden- oder Pfälzer Wald planen.

Ein anderes Feld bearbeitet die Firma Faszination Fernweh aus Weinheim. Sie bietet Urlaube in den Westen der USA und Kanada. „Wir kennen fast alle angebotenen Reiseziele aus eigener Erfahrung. Daher ist es für uns leicht, uns auf die Kundenwünsche einzustellen“, sagt Christian Dübler. Seine Kollegin Sandra Kätsch meint: „Diese Reisen lassen sich nur mit dem Flugzeug bewältigen. Da wir in kleinen Gruppen und in Linienflügen unterwegs sind, spielt für uns das Thema Klimaschutz keine Rolle.“

Wer es noch exotischer mag, den spricht eine Kulturreise in den Iran an. Solche Ziele bietet die Firma Gordion aus Ludwigsburg an. Geschäftsführer Musa Dogan macht Lust auf die Wiege der Kulturen in Persien, die Wunder der Seidenstraße oder den zauberhaften Oman. So werden von den Veranstaltern Reisen in die Ferne, aber auch Wochenendangebote in der Nähe gemacht.

Schwerpunktthema Fahrrad

„Ein Schwerpunkt ist bei diesem Reisemarkt das Thema Fahrrad, das wir noch größer und interessanter aufbauen und das einen aufwendigen Test-Parcours bieten wird“, verspricht Frank Baumann, der Geschäftsführer des Veranstalters expotec. Wer es exotisch mag, der kann zu Fuß Teneriffa erkundigen. Es gibt auch Reisen zu Musicals, zu Karneval in Venedig oder Kreuzfahrten nach Alaska. Ein Anbieter vermittelt Flusskreuzfahrten nach Spanien oder Sardinien. Wen es nicht so in die Ferne zieht, den spricht eine Reise in den bayerischen Wald, in den Schwarzwald oder zu den Weinbergen an der Mosel an. Zudem soll Menschen mit Behinderungen Mut gemacht werden, ihrer Reiselust nachzugehen. Es wird Multivisions-Shows geben und Lesungen von Reiseautoren. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019