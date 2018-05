Lutz Pauels: Mehr Zeit und Diskussion über die Alternative eines Neubaus

Anzeige

Traditionell gibt es eine enge Beziehung zwischen der Gastronomie in der City und dem Nationaltheater. Sehr viele Besucher der Vorstellungen gehen vor oder nach der Aufführung in die Lokale der Umgebung. Davon profitiert die Gastronomie sehr stark. Viele Betriebe richten sich gerade nach den Vorstellungen auf die „Spätbesucher“ aus dem Theater ein. Beim Handel in der City wirkt sich das Nationaltheater nicht so stark aus wie bei der Gastronomie. Bei der Diskussion um die Zukunft des Nationaltheaters hätte ich mir persönlich mehr Zeit und Diskussion auch über die Alternative eines Neubaus gewünscht. Aber jetzt scheint es ja tatsächlich keine andere Lösung als die Sanierung des Altbaus zu geben.

Lutz Pauels ist Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-City