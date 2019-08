Luxuswohnungen und soziale Schieflage

Die Wohnungsanzeige an der Tür eines der Neubauten in der Glück-stein-Allee blieb von den Teilnehmern eins Rundgangs durch das neue Stadtviertel am Hauptbahnhof nicht unbeachtet. Eine der großen Luxus-Wohnungen wurde da für eine Monatsmiete von weit über 2000 Euro angeboten. Die Offerte passte bestens zu der Veranstaltung des Vereins Rhein-Neckar-Industriekultur, der unter dem Motto

...