Lyrik im Schließfach

Mannheim.Am heutigen Freitag hätte das Mannheimer Literaturfest „Lesen.Hören“ eröffnet werden sollen, doch die Corona-Pandemie hat auch das verhindert. Das Festival wurde verlegt in den Juli, aber eine Aktion dazu beginnt trotzdem diesen Freitag wie geplant. Unter dem Titel „Schließfachlyrik“ und nach einer Idee der Autorin Monika Rinck können sich Leserinnen und Leser täglich ein Gedicht besorgen – in Schließfächern vor drei Mannheimer Buchgeschäften, die in der Mitteilung des Festivals zu „Komplizen-Geschäften“ ernannt werden.

Vor Bücher Bender (O 4,2), der Buchhandlung Böttger (Sennteichplatz 2) sowie der Buchbinderei Annette Schrimpf (Waldhofstraße 8) warten ab 12 Uhr Gedichte darauf, in Empfang genommen zu werden, und zwar an jedem Tag bis zum ursprünglich geplanten Ende des Festivals am 7. März ein anderes Gedicht. Um sie aus dem Schließfach zu entnehmen, ist ein Code erforderlich, der für Bender 1515, für Böttger 155 (in Schließfach 5!) und für Schrimpf 926 lautet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.02.2021