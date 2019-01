Lyrik, Kunst und Quatsch mit Helge Schneider

Schon als vierjähriger Knirps hat sich Helge Schneider ein Kissen unter den Schlafanzug gesteckt und ging als dicker Mann mit Krückstock vor dem armseligen Wohnhaus in seiner Siedlung spazieren, um Aufmerksamkeit zu erregen. Bis heute hat sich an seinem Verhalten wenig geändert. Seit über 40 Jahren ist Schneider damit auf der Bühne zuhause. Lyrik, Poesie, Jazz, Kunst, Quatsch – all das bietet der End-60er am Sonntag, 3. Februar, mit seinem Programm „Ordnung muss sein“ auch in Mannheim. Für Helge Schneiders Auftritt um 20 Uhr im Rosengarten verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Rosengarten“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Schneider)

