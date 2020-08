„M“ heißt „endlich zu Hause“

Allein die schiere Menge der richtigen Lösungen beweist: Folge 173 von „Erkennen Sie Mannheim?“ war alles andere als eine schwere Rätselfrage. Und ganz sicher hätten alle Einsender das Bildmotiv auch dann korrekt verortet, wenn wir nicht den kleinen Tipp mit dem „M“ gegeben hätten. Schließlich symbolisierte dieses weithin leuchtende „M“ am Verwaltungsgebäude der Mannheimer Versicherung am Entrée zur Augustaanlage nicht anderes als „endlich zu Hause“, wie viele Leser uns schreiben, eine, wenn nicht die „Mannheimer Landmarke“. Die Geschichten, die die Rätselfreunde uns dazu erzählen, handeln denn auch von Heimatgefühlen, die sogar das körperliche Wohlbefinden fördern konnten. Sie geben eine Insider-Erklärung, wie das nächtliche Erkennungszeichen Abend für Abend entstanden ist, und berichten vom ganz großen Abenteuer eines kleinen Mädchens.

Lassen wir am besten gleich Jochen Rüdiger stellvertretend für viele, viele Einsender bezeugen, was Mannheimer beim Anblick des hell leuchtenden Buchstabens empfanden: „Es war immer schön, wenn man vom Urlaub kam und das große „M“ sah und dann wusste, man ist wieder zuhause in Mannheim“, schreibt er uns. Dass diese Ansicht im wahrsten Sinne des Wortes sogar das Wohlbefinden fördern konnte, erzählt uns Katja Bönninghoff: „Als Kind war ich keine begeisterte Autofahrerin. Schon auf einer Strecke wie Mannheim-Heidelberg oder gar zu Wochenendwanderungen in den Odenwald wurde mir schnell speiübel. Was für eine Erleichterung spürte ich daher jedes Mal, wenn wir vor dem großen „M“-Gebäude an der Ampel am Anfang der Augusta-Anlage standen. Das bedeutete: Bis zum Rosengarten, an dem wir wohnen, war es nicht mehr weit!“

Bis heute treu geblieben

Peter Achtstätter ist einer der vielen, die in diesem Gebäude arbeiteten: „Ich bin Jahrgang 1952 und habe dort am 1. 9. 1969 meine Lehre als Versicherungskaufmann abgeschlossen und war danach noch 16 Jahre in verschiedenen Funktionen im Innen- und Außendienst tätig. Gleich zu Beginn meiner Lehre habe ich meinen Freund kennengelernt und auch seine spätere Ehefrau; sie hatte gemeinsam mit uns die Lehre abgeschlossen. Noch heute sehen wir uns wöchentlich, verbringen gemeinsame Urlaube miteinander und das schon seit 51 Jahren.“

Sabine Krug gehört noch heute zur Belegschaft, die 1992 in den Neubau auf der gegenüberliegenden Seite der Augustaanlage gezogen ist: „Am 1. 8. 1978 habe ich mit 16 Jahren meine Ausbildung bei der Mannheimer Versicherung begonnen. Ich bin der „Mannheimer“ bis heute treu geblieben und habe es nie bereut“, versichert sie uns. Und ihre Kollegin Christine Kolb verrät uns auch, wie das besagte „M“ Abend für Abend entstanden ist: „Nach Ende der Lehrzeit war ich in der Abteilung Betriebsabrechnung und Statistik. Mein Arbeitsplatz: im siebten Stock, zweites Fenster von rechts. Wer einen Fensterarbeitsplatz hatte, musste bei Büroschluss die Jalousie entweder rauf- oder runter drehen, je nachdem, wie das Fenster für das erleuchtete „M“ gebraucht wurde.“

Dass man auf dem Weg zu einer Versicherung auch ganz große Abenteuer erleben kann, beweist die Geschichte, die uns Simone Laschefski erzählt: „Mein Vater arbeitete damals als Versicherungskaufmann darin. Unsere Familie wohnte aber in Seckenheim. Nun hatten es sich damals meine Eltern zur Aufgabe gemacht, mich zur Selbstständigkeit zu erziehen.“ Da die kleine Simone von etlichen Fahrten mit ihrer Mama die Strecke eigentlich schon kannte, schickte die Mutter sie eines Tages alleine los. „Ich war damals erst sieben Jahre alt.“ Die Fahrt mit der OEG, das Umsteigen, die Überquerung der Kreuzung – ein einziges, riesengroßes Abenteuer für das Mädchen: „Bei all dem war ich ziemlich aufgeregt. Aber ich war auch mächtig stolz, es alleine geschafft zu haben. Das hat meinem Selbstvertrauen – im Nachhinein betrachtet – sehr gut getan“, da ist sie sich ganz sicher.

Das Schlusswort überlassen wir am besten Thomas Oedingen, der uns aus Gaienhofen am Bodensee schreibt: Dieses große „M“, „es war wie ein Tor zu meiner Heimat. Und auch wenn ich so lange nun schon nicht mehr in Mannheim wohne, ist und bleibt es doch meine Heimat!“

