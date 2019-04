Macher und Mahner für die Parks

Er wollte noch einmal das Sportabzeichen ablegen, zumindest in Bronze, und seinen 90. Geburtstag Anfang August im Seerestaurant des Luisenparks feiern. Doch jetzt ist Karl Eisenhuth (Bild), kaufmännischer Geschäftsführer der Bundesgartenschau 1975 und danach bis 1993 alleiniger Parkchef, überraschend gestorben. Bis zuletzt war ihm ein kraftvolles, selbstbestimmtes Leben vergönnt, freute er sich über vier Enkel und acht Urenkel. Bis zum 80. Geburtstag fuhr er Ski, auch danach war er weiter sportlich aktiv. Doch dann stürzte er plötzlich in der Wohnung.

Noch vor wenigen Wochen klang er am Telefon munter wie immer – kämpferisch, engagiert, mit zahlreichen wunderschönen Erinnerungen im Hinterkopf und voller Sorgen um die beiden Stadtparks. Sie waren sein Lebenswerk, auf sie konnte und durfte er sehr stolz sein.

Kosten im Griff

Eisenhuth war 1947 als Verwaltungslehrling zur Stadt gekommen und arbeitete lange im Rechnungsprüfungsamt. Das passte zu ihm: Tugenden wie Disziplin, Treue, Fleiß waren ihm wichtig, er lebte sie vor.

1970 wurde er als kaufmännischer Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim GmbH verpflichtet, an der Seite des Technikers Werner Haas. Dass das sommerlange Fest von 1975 für Mannheim kein unbezahlbares Abenteuer, sondern trotz mancher Risiken ein riesiger Erfolg wurde, ist in erster Linie ihm zu verdanken. Eisenhuth hatte die Kosten eisern im Griff, bewies äußerst penible kaufmännische Akribie – aber nicht nur das.

Akzente gesetzt

Nach der Gartenschau 1975 wechselte Haas ins Hochbauamt. Eisenhuth wurde alleiniger Chef der Stadtparks. Schließlich hatten die Mannheimer entschieden, dass sie dafür weiter Eintritt zahlen wollen – was anfangs nicht geplant war. Aber nun galt es, weiter für Leben in den Parks zu sorgen. Eisenhuth bewies enormem Einsatz mit viel Herzblut, war strikter Kostenkontrolleur und doch kreativ, stets offen für viele neue Akzente in beiden Parks.

Wegen Streichvorgaben des Gemeinderats ging er – ohne Abschiedsempfang. Aus dem erfolgreichen Macher wurde ein Mahner. Ihn machte traurig, ja wütend, dass der Etat der Parks sank, dass Anlagen verfielen, ein Instandhaltungsrückstau entstand. Noch 2016 hielt er bei einer Veranstaltung der Mannheimer Liste eine leidenschaftliche und humorvolle Rede mit dem Appell an die Politik, wieder mehr für die Stadtparks zu tun. (Bild: Privat)

Samstag, 20.04.2019