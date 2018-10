Mack über Gott und Wissenschaft

Welchen Gott braucht die Welt? Diese Frage stellt Alfred Mack – und er versucht sie in einem Vortrag am Donnerstag, 15. November, auch zu beantworten. Auf Einladung der Gesellschaft für Arbeitsmethodik (GfA) Mannheim geht er ab 18.30 Uhr in der Kapelle in D 4, 12 unter anderem den Fragen nach, wie viel Glaube in der Wissenschaft steckt oder ob ein Glaube ohne Zweifel denkbar ist.

Mack, emeritierter Professor der Fakultät für Betriebswirtschaft an der Hochschule in Esslingen, ist Trainer und Berater. Er verspricht eine „dialogorientierte“ Lesung zu noch unveröffentlichten Manuskripten. red/lok

