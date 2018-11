Mackert verlässt Vorstand

Es war ein Abschied auf Raten: Vor einem Jahr gab Matthias Mackert (Bild) den Chefposten im Gesamtelternbeirat Mannheim (GEB) an Thorsten Papendick ab, um sich auf seine Arbeit im Landeselternbeirat (LEB) zu konzentrieren. Jetzt verließ Mackert bei der Vollversammlung der Elternbeiräte in der Helene-Lange-Schule den GEB-Vorstand ganz. Im LEB bleibt er noch etwa ein Jahr. Mackert gehörte dem GEB seit langem an, knapp neun Jahre auch als Vorsitzender.

Nach acht Jahren in verschiedenen Arbeitskreisen und als Schriftführerin verlässt Ramona Willing ebenfalls den Vorstand. Ihre Bilanz fällt gemischt aus: „Wunder kann man nicht erwarten, aber ein bisschen was hat sich doch bewegt“, sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Allerdings nimmt die Zahl der Bildungs-„Baustellen“ eher zu als ab.

Ungewissheit bei Klassenfahrten

Neben dem allgegenwärtigen Lehrermangel und Unterrichtsausfällen schlagen sich aktuell viele Elternbeiräte mit dem Thema Klassenfahrten und Landschulheimaufenthalte herum. Das Land hat angeordnet, solche Aktivitäten nicht mehr zu genehmigen, solange die Finanzierungsfrage ungeklärt ist. Ein Dauerbrenner in vielen Schulen ist daneben der Zustand der Toiletten.

Neben Matthias Mackert und Ramona Willing schieden auch der stellvertretende Schriftführer Yavuz Kara sowie die Beisitzerinnen Sandra Reese und Sabine Dombrowski-Seitz aus dem Vorstand aus. Etwas Mühe hatte Papendick vor allem bei den Schriftführer-Ämtern. Aber am Ende stellten sich sogar mehr Personen zur Wahl, als das nötig gewesen wäre. So wird der Vorstand künftig komplettiert von Stellvertreterin Nadine Sabra, Schriftführerin Nadine Webers, Co-Schriftführerin Sarah Kinzebach sowie den Beisitzerinnen Melanie Neubauer, Isabel Stolze, Hella Karl und Susanne Thorn.

Nach wie vor im Amt – bis zur turnusgemäßen vollständigen Vorstands-Neuwahl im nächsten Jahr – sind neben Papendick Pressereferentin Liane Reichelt, Kassenprüfer Hans Muckle sowie die Beisitzer Ismail Alcin, Tülin Kilic, Khanh Vi Duong, Gesche John, Michael Kett, Uwe Bischer, Susanne Beideck, Wolfgang Moritz und LEB-Mitglied Katrin Ballhaus. bhr (Bild: Tröster)

