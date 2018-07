Mädchen begrapscht

Anzeige

Ein 18-Jähriger ist im Herzogenriedbad in der Neckarstadt gegenüber weiblichen Badegästen zudringlich geworden. Wie die Polizei gestern mitteilte, verwickelte der Mann am am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ein 14-jähriges Mädchen in ein Gespräch, in dessen Verlauf er sie plötzlich von hinten umklammerte, ihr an die Brust griff und sich anschließend mit ihr rückwärts ins Wasser fallen ließ. Dabei habe er sie außerdem auch im Intimbereich berührt. Nachdem das Mädchen das Wasser verlassen und sich entfernt hatte, soll er sich einer 15-Jährigen gegenüber in gleicher Weise verhalten haben. Der Täter konnte festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten wieder. Die Polizei ermittelt gegen den 18-Jährigen nach eigenen Angaben wegen sexueller Nötigung.

Zeugen und etwaig weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. pol/seko