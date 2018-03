Mädchen drehen Filme

Anzeige

Die Organisation bietet den Teilnehmerinnen an dem Projekt neben dem Camp auch anderweitig Unterstützung an. Sie können an einem Filmcoaching teilnehmen, bekommen technisches Equipment vermittelt oder können darüber hinaus bei einem Mentoringprogramm mitmachen. lr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018