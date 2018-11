Mädchen lernen tanzen

Unter dem Motto „Mädchen stärken“ veranstaltet das Jugendhaus Herzogenried am kommenden Sonntag, 11. November, einen Tanz-Workshop. Von 11.30 bis 18 Uhr ist für junge Mädchen und Frauen von zwölf bis 27 Jahren dann ein sogenanannter Dance-Battleworkshop angesagt. Bei so einer Battle, englisch für Wettkampf, geht es ums Tanzen als gegenseitige Herausforderung.

Malvina und Purple Suggar werden in den Lehrgängen „Waacking“ und „Hip-Hop – urban dance from the old to the new“ Tipps für Musikfeeling, neue Bewegungen und Battle-Taktik vermitteln. In einem „Musik-Flow“ mit Julia Volker (Jugendarbeit Mobil) können die Teilnehmerinnen Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Konzentration entwickeln. Ein „Musik-Flow“ verbindet Tanz und Vinyasa-Yoga. Wenn die Gedanken dabei zur Ruhe kommen, bietet dies gute Voraussetzungen, um entspannt mit Ruhe und Gelassenheit sowie selbstbewusst an einem Wettbewerb teilnehmen zu können.

Ab 17.15 Uhr findet eine Abschlussjam mit allen Teilnehmerinnen und Coaches statt. Dazu wird eine DJane zu „Soultrains“ und „Cypher Sessions“ auflegen. Die Cateringgruppe „Kochen mit Liebe“ des Jugendhauses Herzogenried wird für das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen sorgen.

Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Anmeldung im Internet unter www.herzogenried.majo.de. Der Workshop ist eine Kooperation des Jugendhauses Herzogenried mit der Jugendarbeit Mobil, den Jugendhäusern Vogelstang und Erlenhof und dem Netzwerk Mädchenarbeit. red

