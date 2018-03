Mädchen verletzt

Anzeige

Ein elfjähriges Mädchen ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Käfertal schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte sich der Unfall am Freitagnachmittag ereignet.

Demnach stand das Kind gegen 14.15 Uhr am Fahrbahnrand der Straße „Auf dem Sand“ in Höhe der Edisonstraße verdeckt hinter parkenden Autos, ehe es loslief. Eine Autofahrerin, die in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war, erkannte das Kind zwar noch im letzten Augenblick und leitete eine Bremsung ein. Trotzdem erfasste das Fahrzeug die Schülerin.

Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort kam das Mädchen in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Der Sachschaden blieb laut Polizeiangaben mit rund 800 Euro in einem überschaubaren Rahmen. has/pol