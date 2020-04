Mängel bei Qualität der Forschung

Die Auswertungen privater Meinungs- und Marktforschungsinstitute sind oft unzuverlässig. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie eines internationalen Forscherteams unter der Beteiligung der Mannheimer Datenwissenschaftlerin und Professorin für Politikwissenschaft und Data Science, Annelies Blom. Das Problem betrifft nicht nur neugegründete Unternehmen, sondern auch renommierte Institute in Deutschland.

Ihre Forschungsergebnisse sind in einer Sonderausgabe der Zeitschrift Journal for Survey Statistics and Methodology veröffentlicht (siehe Link weiter unten). Darin fasst sie die Ergebnisse von 25 Vergleichsstudien zusammen, in denen die Repräsentativität dieser Umfragen untersucht wurde. Das Resultat: Die große Mehrheit der Meinungsumfragen liefert keine repräsentativen Ergebnisse. „Auch wenn die Zahl der Befragten in die Tausende geht, sind die Ergebnisse verzerrt, weil sie die Bevölkerung nicht adäquat abbilden. Das Versprechen, von einer Stichprobe auf die Allgemeinheit schließen zu können, kann so nicht eingehalten werden“, schreibt Blom.

Sie weiß auch: Seriöse Studien ziehen eine Zufallsstichprobe, die Menschen verschiedenster Hintergründe aus allen Regionen Deutschlands erfasst. „Diese Genauigkeit können jedoch viele kommerzielle Panels, die auf Online-Befragtenpools beruhen, nicht gewährleisten“, so die Datenwissenschaftlerin.

Fehlentscheidungen als Folge

Ein Grund für die schlechte Datenqualität vieler Institute sei, dass die Branche unter enormem Kostendruck steht und die Daten an die Auftraggeber immer schneller liefern muss. In diesen Markt drängen stets neue Institute, die für noch weniger Geld noch dubiosere Ergebnisse anbieten.

„Dass die Daten unzureichend sind, ist ein großes Problem. Auch manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen solche Panels, um ihre Forschung durchzuführen“, erklärt Blom. Schlechte Datenqualität führe unter Umständen sogar zu Fehlschlüssen in der Wissenschaft und folgerichtig zu Fehlentscheidungen in der Wirtschaft oder in der Politik. lia

Info: Blog von Annelies Blom: tiny.uni-mannheim.de/60t

