Männer belästigen Frauen

Die Polizei sucht in zwei Fällen von Exhibitionismus Zeugen. Einer der Vorfälle ereignete sich am Montagabend im Naturschutzgebiet „Silberpappel“, nahe des Kiesteichweges, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 26-jährige Spaziergängerin hatte gegen 20 Uhr einen Mann bemerkt, der hinter einem Gebüsch onanierte. Als sie ihr Handy zückte, um ihn zu fotografieren, verschwand er. Die Frau verständigte die Polizei, die nach dem Unbekannten fahndete, ihn aber nicht fand. Der Gesuchte wird so beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre, schlank, dunkle, kurze Haare. Er trug ein helles Langarmshirt und eine dunkle, lange Hose. Markant war die Bauchtasche, die er diagonal am Oberkörper trug. Das Sexualdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-44 44 oder beim Polizeirevier Neckarau, Telefon 0621/8 33 97-0.

Bereits am Dienstag, 26. Mai, ereignete sich ein Vorfall in einer Straßenbahn in der Neckarstadt. Eine 20-jährige Frau war gegen 12.10 Uhr an der Haltestelle „Stolberger Straße“ in die Linie 3 eingestiegen, um in die Innenstadt zu fahren. Bei einer der nächsten Haltestellen stieg ein Mann ein, setzte sich neben die Frau und begann zu onanieren. An der Haltestelle „Alte Feuerwache“ stieg er gegen 12.20 Uhr aus. Er wird als ältere Person beschrieben; etwa 1,70 bis 1,75 Meter, dick mit hervorstehendem Bauch, weiße Haare. Auch hier ermittelt das Sexualdezernat des Kriminalkommissariats. Die Polizei sucht weitere Fahrgäste als Zeugen, Telefon 0621/174-44 44 oder 0621/33 01-0. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020