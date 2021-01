Männer besprühen Stromkästen - Schneespuren zeigen Polizisten den Weg

Mannheim.Zwei Tatverdächtige sind am vergangenen Sonntagmorgen in Neckarau festgenommen worden, nachdem sie mehrere Stromkästen mit Farbe besprüht hatten. Laut Polizei hatte ein Zeuge kurz vor ein Uhr beobachtet, wie zwei Personen in

der Casterfeldstraße die Stromverteilerkästen mit Sprühfarbe beschmierten. Beim Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits weg. Ihre Spuren im Schnee wiesen den Polizisten jedoch den Weg bis zur Unterführung zur Rhenania-Straße, wo sich zwei junge Männer zwischen 19 und 21 Jahren an den Bahngleisen hinter die Schallschutzwand versteckt hatten. Der 21-Jährige war gerade im Begriff, seine farbverschmierten Handschuhe auszuziehen.

Die beiden Männer hatten eine Tüte mit zahlreichen Farbdosen bei sich und standen sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest bei dem 21-jährigen Mann ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer vor Ort entlassen. Gegen beide wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zudem müssen sie mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021