Männer nach Attacke außer Lebensgefahr

Mehrere Unbekannte haben auf dem Waldhof zwei junge Männer mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 19- und ein 20-jähriger Mann am Dienstag zusammen mit einer 42-Jährigen in der Hubenstraße unterwegs, als eine Männergruppe aus Richtung der Roggenstraße auf das Trio zugerannt kam und die beiden Heranwachsenden angriff. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf sowohl der 19- als auch der 20-Jährige mit mehreren Stichen und Schnitten verletzt wurden. Nach der Attacke flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Während die 42-Jährige nicht verwundet wurde, waren die Verletzungen der zwei jungen Männer zunächst lebensgefährlich. Mittlerweile sind sie laut Polizei außer Lebensgefahr. Das Kriminalkommissariat ermittelt wegen versuchten Totschlags. Zeugen werden gesucht: 0621/1 74 44 44. pol/tbö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019