Märchenlesung in der Metzgerei

Tiefgarage, Kinosaal, Hutladen, Museum, Fotostudio, Seckenheimer oder Mannheimer Wasserturm – es geht wieder los mit „wOrtwechsel“, der Reihe für Kultur an ungewöhnlichen Orten vom KulturNetz Mannheim/Rhein-Neckar. Auftakt ist unter dem Motto „Hinter der Theke“ am Donnerstag, 22. März (ausverkauft) und Freitag, 23. März, jeweils 20 Uhr, in der Metzgerei Hauk in der Elisabethstraße. Angelika Schmucker, seit über zehn Jahren Leiterin vom „Mannheimer Märchenhaus“, erzählt heitere, besinnliche und spannende Märchen von mutigen, hinterlistigen, ehrlichen und einfältigen Märchenhelden, vom Schmausen, Schmatzen und Schwatzen, von Lust, List und Leid.

Neu für die Reihe entdeckt wurde das noch einzig existierende Mannheimer Hutatelier Konrad, in dem am 4. Mai Maren Kaun mit ihrem Figurenspiel Gedichte, Lieder und Gedanken präsentiert, sowie das ehemalige Kino Rex, heute Studio des Fotografen Thommy Mardo, das Spielort für VokalTaPete mit Yvonne Betz, Michael Herberger und Thomas Siffling wird. pwr

Info: Programm unter www.wortwechsel.info