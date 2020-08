Märchentante liest wieder

Urgestein der Freilichtbühne: Christa Krieger liest Märchen © Michael Ruffler

Sie ist wieder da – die Märchentante Christa Krieger von der Freilichtbühne. Nachdem das Amateurtheater in der Gartenstadt zunächst die Spielzeit wegen der Corona-Pandemie völlig abgesagt hatte, gibt es jetzt doch Veranstaltungen – unter freiem Himmel und mit viel Abstand.

Kleine Riesen, große Zwerge, brave Hexen oder weinende Drachen – sie werden bei der Lesung durch Krieger, einem Urgestein der Freilichtbühne, an wechselnden Orten des schön am Waldrand gelegenen Bühnengeländes lebendig. Sie erzählt von Sternen, Elfen, Fröschen und Hexen, erwartet dazu große und kleine Leute. Die Märchen-Donnerstage beginnen am 20. August und werden dann am 27. August, 3., 10., 17. und 24. September jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr fortgesetzt. Kinder zahlen vier, Erwachsene sieben Euro. Karten gibt es unter E-Mail tickets@flbmannheim.de und per 0621-7628100. Für den Vorverkauf ist das Kassenhaus in der Kirchwaldstraße mittwochs von 11 bis 12 und 18.30 bis 20 Uhr geöffnet. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.08.2020