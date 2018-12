Märkte fallen aus

In der Weihnachtswoche und zum Jahreswechsel kommt es zu Verlegungen und Ausfällen der Wochenmärkte. Zwischen dem 27. Dezember und dem 6. Januar entfallen die Märkte in der Schwetzingerstadt und auf der Vogelstang komplett. Ab Montag, 7. Januar, finden dann wieder alle zu den gewohnten Zeiten statt.

22. Dezember: Geöffnet sind der Hauptmarkt in G 1 sowie die Märkte auf dem Lindenhof, in Niederfeld und Schönau.

24. Dezember: G 1, am Hauptbahnhof und in Sandhofen.

27. Dezember: G 1 und in Wallstadt.

28. Dezember: Biomarkt (in Stichstraße verlegt) sowie in Feudenheim, der Gartenstadt, am Hauptbahnhof, in Neckarau, in Rheinau-Nord und Sandhofen.

29. Dezember: G 1, auf dem Lindenhof, in Niederfeld und Schönau.

31. Dezember: G 1, am Hauptbahnhof und in Sandhofen.

2. Januar: Am Hauptbahnhof, auf dem Lindenhof und in Schönau.

3. Januar: G 1 und in Wallstadt.

4. Januar: Biomarkt, in Feudenheim, in der Gartenstadt, am Hauptbahnhof, in Neckarau, in Rheinau-Nord und Sandhofen.

5. Januar: G 1, auf dem Lindenhof, in Niederfeld und Schönau. pam

