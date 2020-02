Magie, Faszination und Schattenseiten der Kunst

Das Nationaltheater zeigt am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr das Tanzstück „Dorian“ im Opernhaus am Goetheplatz – unser Bild zeigt das Tanzensemble um Emma Kate Tilson (M.). Der international gefragte Choreograph Felix Landerer setzt sich frei nach Oscar Wilde mit der farbigen Welt des Kunstbetriebs mit all ihrer Magie, Faszination, aber auch den Abhängigkeiten und Schattenseiten auseinander. Für die Aufführung verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.02.2020