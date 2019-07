Magische Kräfte, die in der Demokratie schlummern

„Das Thema liegt mir am Herzen“, erklärt Gisela Erler am Dienstagabend auf der Regionalkonferenz des Bürgerrat Demokratie. Die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung des Landes Baden-Württemberg bekräftigt, dass sie ehrenamtlich auf der Regionalkonferenz in Mannheim auftrete. Denn eines ihrer Anliegen sei es, den Lobbyisten „den Boden zu entziehen“: Europa hätte Schwierigkeiten und sie stellte die Frage, ob Europa im Systemwettbewerb bestehen könne? Die Demokratie könne sich noch verbessern und müsse überlebensfähig gemacht werden.

Das geht ihrer Ansicht nach mit dem sogenannten Zufallsbürger, also per zufälligem Losentscheid ermittelte Teilnehmer an Entscheidungsfindungen, die die Gesellschaft besser repräsentieren würden als dies durch Interessensvertreter normalerweise passieren würde. Sie spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Generationsvielfalt“ und von der „Frauenquote“. Und sie spricht euphorisch von „magischen Kräften in der Demokratie.“

„Der Zufallsbürger hat eine lange Tradition“, so Erler, „die gab es schon im alten Athen.“ Auch in der Gegenwart hätte man positive Erfahrung mit Zufallsbürgern gemacht, sie verweist auf die Citizens’ Assembly in Irland, die zu eindeutigen Referendumsergebnissen und breiter Akzeptanz geführt hätten, während Bürgerentscheide normalerweise die Gesellschaft spalten und selten von der Gesellschaft getragene Ergebnisse liefern würden. „Was in Irland geklappt hat, kann auch in Deutschland klappen“, so die Worte von Claudine Nierth, Vorstandssprecherin vom Verein Mehr Demokratie.

„Die Politik hat einen Beratungsimpuls nötig“, deswegen würden ihr Verein zusammen mit der Schöpflin Stiftung die Frage der von der Bundesregierung geplanten und im Koalitionsvertrag formulierten Expertenkommission aufgreifen: Wie kann die aktuelle parlamentarisch-repräsentative Demokratie durch mehr Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie ergänzt werden? In Mannheim ist es am Dienstagabend die fünfte von sechs deutschlandweiten Regionalkonferenzen, bei der Politiker mit etwa 60 Bürgern gemeinsame Lösungsansätze erarbeiten, um auf Grund der besagten Krise in der Politik und die Unzufriedenheit der Bürger Vorschläge zur Stärkung und Weiterentwicklung der Politik zu erarbeiten. Die Ergebnisse der sechs Regionalkonferenzen dienen als Vorbereitung für den aus ausgewählten Zufallsbürgern bestehende Bürgerrat, der bis November Ergebnisse erarbeiten und formulieren soll.

Mit in den Prozess eingebunden sind auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete aller Parteien. Auf der Mannheimer Regionalkonferenz waren aus dem Bundestag Anna Christmann (Grüne), Thomas Seitz (AfD) und Jens Brandenburg (FDP) zugegen, aus dem Landtag Boris Weirauch (SPD), Beate Böhlen (Grüne), Elke Zimmer (Grüne) und Rüdiger Klos (AfD). Schon bei der Vorstellung der Gesprächsteilnehmer an den Tischen zeigt sich die Erwartung der Beteiligten: „Ich bin neugierig geworden zu sehen, was wir noch bewegen können“, sagt ein Teilnehmer. In einer ersten Tischrunde erarbeiten die Teilnehmer Stärken und Herausforderungen. Friede, Freiheit, Minderheitenschutz und freie Meinungsäußerung stehen Klimakrise, Lobbyismus, Fremdenfeindlichkeit und das Verstehen von Entscheidungen gegenüber.

Mit Fragen zur direkten Demokratie und Bürgerbeteiligung beschäftigt sich der zweite Teil. Ein Teilnehmer erinnert an die Anfänge der Grünen-Bewegung als Alternative zur damaligen Rot-Schwarzen Regierung: „Die hatten damals auch Visionen.“ Bei der Bürgerbeteiligung dominiert die Kinder- und Jugendbeteiligung, hierzu kommentierte die Tischmoderatorin Christine von Blankenburg, dass „die am längsten unter den Entscheidungen zu leiden hätten.“ Dennoch, Kinder oder Jugendliche sind nicht eingeladen, ihre Ideen einzubringen. Aber auch andere Randgruppen mit „sozial benachteiligten oder niedriger gebildete Menschen“, so deren Konzept, sind nicht vertreten. Am 15. November ist ein Tag für die Demokratie geplant, an dem die Ergebnisse des Bürgerrates in einem Bürgergutachten in Berlin an die Politik übergeben werden sollen und weiter darüber diskutiert und, so die Hoffnung vieler Teilnehmer, auch umgesetzt werden sollen.

