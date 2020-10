Mahnende Worte am „Tag des Glücks“ für Deutschland

Als „Demonstration für die Zusammengehörigkeit der Nation“ hat er den Vormittag gesehen: Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, sprach im Rosengarten beim Festakt zum 30. Jahrestag des Tages der Deutschen Einheit, zu dem die Kreisverbände Mannheim und Ludwigshafen der CDU eingeladen hatten. „Ein tolles Ereignis, ein riesiger Saal, sehr gut gefüllt“, dankte er den Veranstaltern, dass sie trotz Corona-Pandemie an der Tradition festgehalten haben.

Begründet hat sie 1990 der damalige CDU-Kreisvorsitzende Wolfgang Pföhler, freilich im Rittersaal. Doch dort wäre es in Corona-Zeiten zu eng für die vielen Zuhörer, weshalb die Christdemokraten in den Mozartsaal des Rosengartens umzogen. „Ich wollte diese Tradition nicht einfach abbrechen und dann vielleicht sterben lassen, dafür ist dieser Tag zu wichtig“, erklärte dazu der CDU-Kreisvorsitzende, Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel,

Zwar sei er bei der Wiedervereinigung erst vier Jahre alt gewesen. Doch die Bilder vom Fall der Mauer lösten bei ihm noch immer Gänsehaut ebenso aus wie viel Bewunderung – für die Menschen der DDR, aber auch für Helmut Kohl. „Es war gut, dass Kohl damals Bundeskanzler war und nicht Scharping, Schröder oder Lafontaine“, sagte Löbel unter dem Beifall der Zuhörer. Einigkeit und Recht und Freiheit seien es wert, immer wieder neu verteidigt zu werden. „Wir sind ein Land, ein Volk, darauf können wir heute stolz sein“, betonte Löbel.

Der Ludwigshafener CDU-Kreisvorsitzende, Bundestagsabgeordneter Torbjörn Kartes, dankte den Mannheimer Parteifreunden für das „Durchhaltevermögen“, die Feierstunde auch in schwierigen Zeiten zu organisieren. Leider habe sich die Erwartung von 1990, dass Frieden, Freiheit und Einheit sich in Europa durchsetzen, nicht erfüllt, so Kartes. Sie seien nicht selbstverständlich, „und daher ist es wichtig, mit diesem Tag die Erinnerung daran wachzuhalten“, so der Abgeordnete.

Von einem „Tag des Glücks, der Freude und der Dankbarkeit“ sprach Röttgen. Es sei richtig und wichtig, ihn immer wieder mit Würde zu begehen. Die Wiedervereinigung sei „der größte Glücksfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte“, so der ehemalige Bundesumweltminister, der seit 2014 den Auswärtigen Ausschuss des Bundestages leitet.

Er spannte den Bogen von den Menschen in der DDR, die einst für Freiheit und Einheit gekämpft hätten, zu den derzeitigen Ereignissen in Belarus: „Entscheidend ist der Moment, an dem die Bürger ihre Angst vor der Staatsmacht verlieren“, so Röttgen: „Ich habe noch nie Angst haben müssen vor dem Staat, Angst vor Folter oder eingesperrt zu werden.“ Daher hätten alle Menschen auf der Welt, die sich ihren Schächern und Diktatoren entgegenstellten, die Solidarität der Deutschen verdient. „Und wir dürfen auch nicht das Bewusstsein dafür verlieren, dass es das noch gibt“, mahnte er. Leider habe die Hoffnung getrogen, dass sich mit dem Ende der deutschen Teilung in ganz Europa eine freiheitliche Friedensordnung durchsetze, verwies Röttgen auf den russischen Überfall auf die Krim, die Vorkommnisse in Georgien oder Belarus. Röttgen forderte daher eine „neue Phase der internationalen Außenpolitik“. Die Lehre der Geschichte müsse sein, dass nicht das Recht des Stärkeren zähle, sondern sich die Stärke des Rechts durchsetze. Für Deutschland bedeute dies aber, dass es sich nicht auf Amerika verlassen dürfe, sondern bereit sein müsse, international Verantwortung zu übernehmen.

Digitalisierung kann helfen

Im Innern Deutschlands drohe der Konsens über die Werte der Demokratie schwächer zu werden. „Wir müssen wieder mehr miteinander reden“, warb Röttgen für seine Initiative „DeutschlandDialog“. Die Einheit sei leider nicht abgeschlossen: „Wir müssen weiter daran arbeiten!“ Beim Ziel, überall gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, könne die Digitalisierung helfen. „Da haben wir in ganz Deutschland Modernisierungsbedarf“, bedauerte Röttgen.

Wie vor 30 Jahren stünde Deutschland heute wieder „an der Schwelle vor einem entscheidenden Jahrzehnt der dramatischen Veränderungen und Herausforderungen“, so Röttgen. Dem müsse man sich stellen, denn „die Welt von gestern wird nicht wiederkommen“, so der mit langem Beifall bedachte Redner.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020