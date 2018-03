Mahnmal bleibt ein weiteres Jahr

Anzeige

Mannheim.Das Mannheimer Mahnmal für die Opfer von Zwangssterilisation während des Nationalsozialismus steht derzeit zwischen den Quadraten R 1 und S 1 – es „wandert“ normalerweise jedes Jahr an einen anderen Ort. In diesem Jahr bewegt es sich allerdings nicht von der Stelle, das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt: Sein Standort bleibt für ein weiteres Jahr am jetzigen Platz, lediglich die Verantwortung für das Mahnmal geht vom Gesundheitsamt in die Hand des Jugendamts über.

Das Jugendamt soll damit sinnbildlich für all jene städtischen Ämter stehen, die in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen denunzierten, Gutachten erstellten, urteilten, und so am Verbrechen der Unfruchtbarmachung gegen den Willen der Betroffenen beteiligt waren. „Blindheit, Schizophrenie, Taubheit, Epilepsie, Homosexualität oder sogenannter Schwachsinn waren nur einige der vorgeblich wissenschaftlichen Diagnosen, die zu einer Sterilisation führen konnten“, so die Mitteilung aus dem Rathaus.

Szenische Lesung

Das Mahnmal gibt es seit 2013. Es „wandert“ jährlich an einen neuen Standort an einer der an diesen Sterilisationen beteiligten Institutionen oder Ämter. Das Amtsgericht, das Klinikum und das Diakonissenkrankenhaus waren schon Station des vom Künstler Michael Volkmer gestalteten Mahnmals.