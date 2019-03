Mahnmal für NS-Opfer wandert

Das Mahnmal für die Opfer der Zwangssterilisierung wandert wieder. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung wird das Kunstwerk des Bildhauers Michael Volkmer am Mittwoch, 27. März, offiziell an seinem neuen Standort vor Gebäude C der Hochschule Mannheim eingeweiht. Die Merkurschule und das Moll-Gymnasium übernehmen für ein Jahr die Partnerschaft für das Mahnmal.

Nach einem musikalischen Auftakt um 10 Uhr folgen Wortbeiträge von Vertretern der Hochschule sowie der Stadtverwaltung. Anschließend folgen Schülerpräsentationen des Karl-Friedrich-Gymnasiums und der Tulla-Realschule, die in den letzten zwölf Monaten Paten waren. Den Abschluss der Veranstaltung bildet die szenische Lesung „Die Unfruchtbarmacher“, inszeniert durch den Arbeitskreis Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus.

Das Mahnmal für die Mannheimer Opfer der Zwangssterilisierung während des Nationalsozialismus gibt es seit 2013, seitdem wandert es jährlich an einen neuen Standort. Mit einer Ausnahem: In den letzten zwei Jahren stand es zwischen den Quadraten R1 und S1. tbö

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019