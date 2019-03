Mahnmal für NS-Opfer wandert weiter

Mehr als 1000 Frauen und Männer wurden in der Zeit des Nationalsozialismus in Mannheim zwangssterilisiert. Menschen mit Hörschäden, geistigen Behinderungen oder psychischen Auffälligkeiten galten als minderwertig und durften sich laut der Rassenideologie nicht fortpflanzen. Gegen ihren Willen erfolgte die Zwangssterilisation.

Seit sechs Jahren erinnert ein Mahnmal an die Mannheimer Opfer, das seit seiner Fertigstellung durch den Künstler Michael Volkmer alle zwölf Monate an einen anderen Standort wandert. Gestern erfolgte die neue Platzierung vor dem Gebäude der Fakultät für Sozialwesen der Hochschule Mannheim. Die Patenschaft für den aus mehr als 1000 milchig-weißen Würfeln bestehenden Quader übernahmen das Moll-Gymnasium und die Merkur-Akademie. Die Schüler reinigen das Mahnmal regelmäßig und setzen sich ein Jahr lang mit den nationalsozialistischen Taten und ihren Opfern auseinander.

Ärzte und Richter als Täter

Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Jugend- und Gesundheitsamt, erinnerte, dass speziell helfende und fürsorgende Berufe die Rassenhygiene der Nationalsozialisten in die Tat umgesetzt hätten: „Ämter, Ärzte und Richter entschieden, wer sterilisiert wurde.“ Um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederhole, benötige es die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, betonte der kommissarische Rektor der Hochschule, Thomas Schüssler.

Zustimmung erhielt er von der Dekanin der Fakultät für Sozialwesen. Astrid Hedtke-Becker lobte die Schüler für ihr Engagement und dafür, dass sie „so tief in die Geschichte des Nationalsozialismus eingedrungen sind.“ Ein Opfer des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ war Barbara Franz. Die Schüler der Tulla-Realschule, die bislang mit dem Karl-Friedrich-Gymnasium (KFG) die Patenschaft für das Mahnmal hatte, erforschten ein Jahr lang die Geschichte der Frau, die seit 1937 in Mannheim gemeldet war und aufgrund psychischer Auffälligkeiten sterilisert wurde. Ihre Arbeit und ihre Ergebnisse dokumentierten die Jugendlichen in einem Film, den die Anwesenden in der voll besetzten Aula der Hochschule zu sehen bekamen.

Auch die Schüler des KFG nutzten Originaldokumente aus dem Stadtarchiv, um das Leid und die Wehrlosigkeit der Zwangssterilisierten aufzuzeigen. Im Rahmen seiner szenischen Lesung „Die Unfruchtbarmacher“ informierte der „Arbeitskreis Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus“, dass die Opfer als solche erst 1980 anerkannt wurden und eine Entschädigung von 5000 Mark erhielten.

„Das Mahnmal trägt dazu bei, dass diese Leute nicht vergessen werden“, sagte Stadträtin Heidrun Kämper als Vertreterin der Stadt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.03.2019