Mahnwache für Hiroshima und Nagasaki

Auch nach 75 Jahren haben die Bilder der zerstörten Städte Hiroshima und Nagasaki noch nicht an Schrecken verloren, geschweige denn die der Opfer und Überlebenden. Einige dieser Schwarzweiß-Fotografien waren bei der Mahnwache des Friedensplenums Mannheim und der DFG-VK-Gruppe (Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) am Paradeplatz zu sehen, auf jedes Bild wurde eine rote Rose gelegt.

Bei den Abwürfen der US-Bomben am 6. und 9. August 1945 starben 65 000 Menschen auf der Stelle, bis zum Ende des Jahres mehr als 200 000 aufgrund der Folgen. Man könnte meinen, nach diesen Ereignissen und der nachfolgenden Kalten Krieg dürfte es eigentlich keine Atomwaffen mehr geben. Doch weit gefehlt. „Heute bedrohen uns weltweit noch immer mehr als 13 000 Nuklearwaffen! Die Atommächte planen, Milliardensummen in die Aufrüstung ihrer Arsenale zu investieren – alleine 2019 gaben sie 73 Milliarden US-Dollar für Atomwaffen aus“, ist auf dem Flugblatt des Friedensplenums zu lesen.

„Das Thema ist aktueller denn je, denn in Deutschland gibt es noch 20 US-Atomwaffen in Büchel in der Eifel. Diese sollen einen anderen Lenkkörper bekommen, um die Treffsicherheit zu erhöhen“, sagte Hedwig Sauer-Gürth vom Friedensplenum. Der Fliegerhorst Büchel ist seit mehreren Jahren Schauplatz von Protestaktionen. Die dort gelagerten Waffen haben eine vielfach höhere Sprengkraft als die Hiroshima-Bombe. Die Mahnwache, auf der Fotos gezeigt, Flugblätter verteilt, musiziert und Friedenlieder gesungen wurden, zog viele Passanten an, die sich die Bilder genauer anschauten.

Mannheim im Bündnis

„75 Jahre sind ein besonderer Anlass, da Mannheim sich dem ICAN-Apell angeschlossen hat. Die Oberbürgermeister Widder und Kurz sind dem Appell des Oberbürgermeisters von Hiroshima gefolgt und so wurde Mannheim die 96. Stadt in Deutschland“, sagte Raymond Fojkar (Die Grünen). Die deutsche Sektion der ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) forderte die Bundesregierung dazu auf, dem UN-Vertrag für ein Atomwaffenverbot von 2017 beizutreten.

„Nach der Kubakrise von 1962 gab es noch drei Situationen, in denen es fast zu einem Einsatz von Atomwaffen gekommen wäre. Inzwischen ist die Technik vorangeschritten, die Vorwarnzeiten sind kürzer. Die Langzeitfolgen von Atomwaffen sind extrem, noch heute leiden die Enkel der Opfer von Hiroshima unter den Folgen.“

Das Friedensplenum Mannheim nennt sich „Förderverein für Frieden“ und setzt sich aktiv für Friedensarbeit, Friedenserziehung, Völkerverständigung und internationale Gerechtigkeit ein. Daher veranstalten die Mitglieder Vorträge, Tagungen und Konferenzen und sind auf Kundgebungen, Demonstrationen und Mahnwachen zu finden. Der Anlass der Mahnwache am Paradeplatz war der 75. Jahrestag des Abwurfs der US-Atombombe am 6. August 1945 auf Hiroshima.

Drei Tage später folgte der Abwurf einer zweiten Bombe auf Nagasaki. Die USA wollte Japan zur Kapitulation bewegen und damit den Zweiten Weltkrieg beenden. Weit über 200 000 Menschen starben, die meisten davon Zivilisten und verschleppte Zwangsarbeiter. Hiroshima und Nagasaki gingen als Begriffe für komplette Zerstörung in die Geschichte ein und wurden in der Nachkriegszeit zu Symbolen für die ständige Bedrohung durch Atomwaffen.

Das Friedensplenum Mannheim nutzte den Anlass des 75. Jahrestages, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Bedrohung durch Atomwaffen noch immer präsent ist.

