Mahnwache für Opfer

Die Alevitische Gemeinde Rhein-Neckar-Kreis hat für Donnerstag, 2. Juli, 19 Uhr, eine Mahnwache auf ihrem Gelände in der Neckarauer Innstraße organisiert. Damit, so Vorsitzender Baris Yilrnaz, wolle man Stellung nehmen zu den Unruhen am 2. Juli 1993 in Sivas, bei denen 35 Menschen starben. Bei einem alevitischen Kulturfestival im Sommer 1993 in Sivas habe der türkische Schriftsteller Aziz Nesin öffentlich gesagt, er halte einen Teil der türkischen Bevölkerung für „feige und dumm“, da sie nicht den Mut habe, für Demokratie einzutreten. Von seiner Übersetzung des Romans „Die satanischen Verse“ hätten sich sunnitische Kreise provoziert gefühlt.

Am 2. Juli versammelte sich eine aufgebrachte Menschenmenge vor dem Madimak-Hotel, in dem Aziz Nesin, aber auch alevitische Musiker, Schriftsteller, Dichter und Verleger wohnten. Es wurden Brandsätze gegen das Hotel geworfen. Die Aleviten nennen diesen Anschlag das „Sivas-Massaker“. „Dieses Massaker galt in unseren Augen der Demokratie, Gedanken-und Religionsfreiheit. Es war eine Menschenrechtsverletzung“, so Yilrnaz. Bei der Mahnwache achte man auf die Einhaltung der Corona-Verordnungen. mai/red

